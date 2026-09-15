紫光國微擬收購瑞能半導體 強化功率晶片領域

大陸IC設計業者紫光國微近日披露擬以人民幣19億元（約新台幣90億元）的總對價，收購功率半導體企業瑞能半導體100%股權，而後者承繼了恩智浦（NXP）的全球銷售網路，擁有戴森、施耐德等國際客戶，境外收入占比達八成。

紫光國微是以特種積體電路和智慧安全晶片為主業的IC設計公司，此次選擇以「發行股份+現金」的方式收購擁有晶圓製造能力的IDM功率半導體企業，有望帶動紫光國微產業模式升級，從Fabless走向Fabless+IDM（垂直整合製造模式），同時補強功率半導體矩陣。

瑞能半導體是以IDM模式為主的功率半導體企業，擁有吉林晶圓廠、北京晶圓廠和上海金山模組廠三大生產基地，其設立時承繼了恩智浦雙極功率器件業務的技術積累和質量體系；產品線上，瑞能半導的主要產品包括晶閘管、功率二極管、碳化矽二極管及功率模組等。其中，晶閘管保持市占率國際領先，碳化矽二極管保持大陸領先。

紫光國微現有業務格局以特種集成電路和智能安全晶片為兩大主業，輔以石英晶體頻率器件。在功率半導體細分領域，產品主要為MOSFET和IGBT，且全部採用Fabless模式，晶圓製造和封裝測試全外包。

值得注意的是，這次收購時間點精準踩中當前行業由AI和新能源驅動的「超級周期」。

今年上半年，受AI算力、新能源汽車和新型電力系統需求爆發影響，功率半導體進入全面缺貨漲價周期。IDM模式使瑞能半導體免於承受代工漲價壓力，甚至能在晶圓端享受漲價帶來的利潤彈性。

另外，瑞能半導體北京六吋車規級晶圓廠在2026年下半年投產，隨著產能爬坡與行業景氣周期共振，獲利能力有望大幅躍升，此次併購，為紫光國微提供第二增長曲線。