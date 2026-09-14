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陸具身智能融資回歸理性 向家庭服務賽道集中

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
2026年的具身智能賽道資金流向顯示，家庭場景為核心終局、具身基礎模型為核心壁壘。中新社
2026年的具身智能賽道資金流向顯示，家庭場景為核心終局、具身基礎模型為核心壁壘。中新社

2026年的具身智能賽道正步入理性回調期，資金不再盲目追逐概念，從近期幾樁融資項目觀察，在行業從狂熱回歸務實的節點上，這批項目共同指向的路線選擇：家庭場景為核心終局、具身基礎模型為核心壁壘。然而，行業數據顯示，今年上半年前20家企業就拿走了其中近60%的資金，馬太效應顯著。

科創板日報報導，近日，以家庭機器人為本體的斜躍智能完成數億元天使+輪融資，線性資本、鈞山資本、弘頤資本、隱山資本等機構參與投資；超維動力9月11日宣布完成超5億元天使+輪融資，由淡馬錫旗下祥峰資本領投，該公司將家庭作為核心終局場景之一；自變量機器人9月12日官宣數億元新增融資。公司自研WALL-A通用具身大模型，場景覆蓋工業、物流與家居，是當前估值最高的具身初創企業之一；在世界機器人大會亮相15分鐘長程家務演示的墨奇智能8月剛剛完成超10億元天使輪，阿里、騰訊聯合領投，同樣以家庭服務為終局場景。

短短兩個月內，至少四家大陸企業合計融資規模超人民幣20億元。這四家企業共同勾勒出當前賽道的核心共識：具身智能的長期終局在家庭，核心壁壘是基礎模型能力，而非單點硬體。在整體融資降溫的背景下，8-9月拿到大額融資的企業，幾乎無一例外都將家庭場景為核心終局、具身基礎模型為核心壁壘作為核心敘事，這也成為當前資本認可度最高的路線共識之一。

不過，資本加速向頭部聚攏，星海圖兩個月內連續完成10億元B輪與20億元B+輪融資，估值突破200億元；銀河通用去年底完成超3億美元融資，估值站上200億元；智元機器人估值超150億元，2026年出貨量預計達數萬台。中小項目融資難。

澎湃新聞報導，2026年上半年，大陸具身智能領域融資總額達到935億元，約為2025年同期的五倍；融資事件322起，年增長137%。其中在具體環節而言，機器人大腦吸金約241億元，佔比超50%。

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