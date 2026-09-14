狠踩大陸AI發展？科技巨頭拋「AI減速論」 環球時報指是冷戰劇本

美國AI新創公司Anthropic執行長阿莫戴日前發表文章，提倡協調一致放慢人工智慧（AI）發展速度。環球時報13日發表評論，指阿莫戴的文章暗藏大量針對中國的遏制條款，實質上是一齣AI領域的「冷戰劇本」。

英國「金融時報」（Financial Times）日前報導，阿莫戴（Dario Amodei）12日發表的一篇文章指出，AI技術的發展速度於今年夏季「急遽加速」後，科技業「必須放慢提升AI模型能力的速度」。

文章提到，在推動民主國家內部控制AI發展步調的同時，也應該致力於控制全球對前沿AI的發展步調，而這需要與中國合作。但在這件事情上，「我們不能抱持天真的想法」，如果民主國家大幅限制自身的AI能力，認為中國也會採取同樣做法，但中國隨後不再遵守相關安排，AI可能會強大到足以使中國取得地緣政治上的支配地位。

文章又提到，民主國家放慢發展AI步調時，仍要保持相較於威權國家的AI領先優勢，包括不要向中國出售強大的AI晶片或半導體製造設備；打擊威權國家企業未經授權的「蒸餾」（distillation）行為；加強AI企業的安全防護，防止「模型權重」（model weights）遭到竊取。

環球時報在13日的評論表示，這篇文章暗藏大量針對中國的遏制條款，實質上是一齣AI領域的「冷戰劇本」。

文章表示，近年來AI技術飛速迭代的確帶來安全風險、倫理隱患、技術失控危機，這是全人類共同面臨的全球性難題。阿莫戴倡議的核心完全背離「科技共治」的初心，將技術問題政治化。

文章表示，這場「靜悄悄的AI冷戰」的真正目的，是試圖用技術壁壘、規則壟斷遏制中國AI發展，護持華盛頓在前沿科技領域的壟斷霸權，同時將中國排除在全球AI治理體系之外。

文章表示，如果強行將中國和中國企業排除在外，只會大幅提升全球AI發展的試錯成本與失控隱患，這樣的「控制節奏」本身已經喪失意義。

據澎湃新聞報導，中國外交部發言人郭嘉昆今天主持例行記者會，路透社記者提問，馬斯克（ElonMusk）等人上周末呼籲人工智慧公司放緩前沿發展，並認為「中國在人工智慧領域的優勢可能構成國家安全風險」，對此有何評論。

郭嘉昆表示，人工智慧的發展關乎全人類共同福祉，散播各種威脅敘事，搞對抗和惡意競爭，只會干擾人工智慧全球治理進程，不符合任何一方利益。