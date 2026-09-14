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香港GNI暴增7.9%狠甩GDP 揭背後驚人「巨額投資收益」
據公布，今年第2季，香港本地生產總值（GDP）估計為港幣8424億元（新台幣3兆3696億元），較去年上升6.9%，扣除期間的價格變動，實質上升4.3%。
香港官方統計處今天發表年內第2季（以當時市值計算）的GDP和本地居民總收入（GNI，舊稱國民生產總值 GNP），後者較去年同期上升7.9%至9661億元（新台幣3兆8644億元），扣除價格變動則為5.3%。
據公布，第2季GNI收入較GDP多出1237億元，主要是由於投資收益淨流入。
GDP量度的是一個地區所有生產的總值，而GNI量度的是該地區所有居民賺取的總收入（以人劃分，不論賺錢地點在本地還是海外），前者以地為本，反映境內的生產規模與經濟活動成果，後者以人為本，反映常住居民的整體收入與購買力。
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