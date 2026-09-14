大陸出境新規生效前任正非全家跑了？消息是這樣來的

大陸「國務院關於出境入境管理的規定」即將於本月15日正式實施前，網上突然傳出華為創辦人任正非一家人已經「跑路」的消息，部分媒體甚至將其當成新聞處理，引發廣泛關注。

據悉，這項消息最早是社交平台X一個名為「橙子」（@CHZIKJ）的帳號於9月11日晚間發出的。「橙子」這則貼文稱：「華為內部人士投稿：任正非一家疑似跑路，甚至有網友猜測是不是走海路？」

這則貼文還附上一則網路對話截圖，主要內容是華為董事長梁華連續兩天聯絡不上任正非，任正非的女兒孟晚舟、姚安娜及任正非的太太蘇薇也失聯。

「橙子」隨後又發文稱，「任正非一家集體外逃，華為員工集體跳樓惡意討薪！」

「橙子」第一則「任正非一家疑似跑路」的貼文，截至14日14時點讚數僅245個，並未受到太多關注。截至目前，國際上具公信力的媒體也無相關報導，連X平台專門評論中國時政的眾多博主也無人發布類似訊息。

目前能查到任正非最近一次公開露面訊息是廣汽集團董事長馮興亞8月25日在微博分享與任正非的合照稱，他於前一日與團隊再度拜訪任正非，就雙方合作進行交流。

任正非的女兒姚安娜上周三 （9日）則在個人微博發布於當日正式開賣的華為最新闊直板手機「Pura X View」代言廣告影片。

華為官網則公告，本月17日至19日將在上海舉辦「華為全聯接大會2026」，華為輪值董事長汪濤等高層將出席。

華為內部員工社區平台「心聲社區」最新一篇文章是9月10日發布，華為監事會主席郭平與新進員工的座談紀要。郭平期勉這批新員工，「滿懷熱愛，積極作為，在智能時代貢獻價值」。

截至目前，從現有訊息觀察，完全看不出華為發生創辦人全家「跑路」這種重大事件的蛛絲馬跡。

任正非的女兒姚安娜9日在個人微博發布於當日正式開賣的華為最新闊直板手機「Pura X View」代言廣告影片。圖／取自姚安娜微博