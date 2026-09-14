快訊

全球第2大排放國開倒車！美國擬取消發電廠溫室氣體排放限制

「曾拌麵」實體店面全滅！曾國城：滾動式調整營運策略

沖繩選舉變天！史上最年輕知事古謝玄太是誰？

聽新聞
0:00 / 0:00

人民幣兌美元匯率中間價 升破6.77元

中央社／ 上海14日電

中國外匯交易中心今天公布人民幣兌美元中間價報6.7698元兌1美元，調升45個基點（0.0045元）。8月以來，人民幣中間價在6.77至6.79字頭間波動，緩步升值。

人民幣兌美元匯率中間價在前一交易日（11日）報6.7743元。

去年9月人民幣兌美元中間價還在7.10字頭，也就是一年時間，人民幣兌美元中間價從7時代向6時代靠攏，人民幣兌美元升值幅度超過4%。

香港信報3日引述國際投行高盛的報告表示，在岸（中國大陸境內）人民幣今年內升值近4%。中國出口強勁是推高匯價的原因之一，大陸方面希望持續提升製造業在國際上的競爭力和市占率。

高盛預期，美元將會逐步回軟，在這樣的背景下，中國人民銀行可以容許人民幣有序升值，即使每年升幅在3%至5%之間。

新浪財經報導，高盛預測人民幣將持續有序升值，2028年底有望升至6.0元兌1美元。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

對抗通膨 央行雙率雙升政策箭在弦上

大陸企業應收帳款暴增至逾136兆元 官方將出手整治

超級央行周登場 國銀看美元、日圓後市怎麼走

央行9月理監事會升息？CPI連4月破2％ 金融圈估「雙率雙升」成選項

相關新聞

力拚變現！陸AI算力需求 未來4年估增11倍

大陸人工智慧（ＡＩ）產業發展重心從大模型和算力競爭，轉向ＡＩ代理規模落地、應用變現，中國電信研究院發布報告預估，二○二六年大陸Token（詞元，指AI大型語言模型在處理文字時的最小基本單位）年消耗量將達十京（萬兆），到二○三○年更將超過三千五百京，年複合增長率近十二倍。

德陽風電企業 高海拔標竿工程

東方電氣若羌一百萬千瓦風電項目近日全面開工建設。這是大陸單體容量最大的高海拔山地風電場，「德陽智造」風電裝備奔赴南疆荒漠，為新型能源體系建設注入強勁綠色動力。

北京商業航太 首度整星出口東南亞

「北京星」首次實現整星出口東南亞。長征六號丙遙一運載火箭日前在太原衛星發射中心發射升空，將中科衛星十四星、十五星，銀河航太靈知○九泰國立方星等七顆衛星順利送入預定軌道，飛行試驗任務取得圓滿成功。其中，由北京商業航太企業銀河航太（北京）科技集團股份有限公司牽頭研製的靈知○九泰國立方星，是中國商業航太企業首次面向東南亞國家完成整星研製、發射及在軌交付。

廬山海峽交流 深化文旅合作

兩岸旅遊業界座談會日前在江西廬山舉辦；來自江西、上海、福建及台灣的旅遊業界代表共六十餘人與會，圍繞兩岸文旅產品共建、客源互送等兩岸旅遊相關事項深入交流，共促兩岸旅遊交流合作走深走實。江西省旅遊協會會長鄧澤洲、台灣旅行商業同業公會總會理事長吳盈良共同主持座談會。

從投行看大陸／資金流動為台商帶來的稅務風險

台商在大陸境內的資金流動軌跡，將因「金稅四期」落地被詳細記錄下來，成為日後追稅的證據。

陸企帳款回收拉「緊」報 至7月底應收金額達136兆元 官方出手整治

大陸經濟疲軟已導致企業回款日益艱難。官方數據顯示，截至今年7月底，規模以上工業企業應收帳款達人民幣28.88兆元（約新台幣136兆元），年增8.5%，平均回收期約72天。面對中小企業資金周轉壓力日增，大陸官方宣示將出手治理相關問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。