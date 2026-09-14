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人民幣兌美元匯率中間價 升破6.77元
中國外匯交易中心今天公布人民幣兌美元中間價報6.7698元兌1美元，調升45個基點（0.0045元）。8月以來，人民幣中間價在6.77至6.79字頭間波動，緩步升值。
人民幣兌美元匯率中間價在前一交易日（11日）報6.7743元。
去年9月人民幣兌美元中間價還在7.10字頭，也就是一年時間，人民幣兌美元中間價從7時代向6時代靠攏，人民幣兌美元升值幅度超過4%。
香港信報3日引述國際投行高盛的報告表示，在岸（中國大陸境內）人民幣今年內升值近4%。中國出口強勁是推高匯價的原因之一，大陸方面希望持續提升製造業在國際上的競爭力和市占率。
高盛預期，美元將會逐步回軟，在這樣的背景下，中國人民銀行可以容許人民幣有序升值，即使每年升幅在3%至5%之間。
新浪財經報導，高盛預測人民幣將持續有序升值，2028年底有望升至6.0元兌1美元。
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