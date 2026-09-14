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陸企帳款回收拉「緊」報 至7月底應收金額達136兆元 官方出手整治

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
陸企回款難問題持續，小微企業資金周轉壓力隨之升高。（新華社）
陸企回款難問題持續，小微企業資金周轉壓力隨之升高。（新華社）

大陸經濟疲軟已導致企業回款日益艱難。官方數據顯示，截至今年7月底，規模以上工業企業應收帳款人民幣28.88兆元（約新台幣136兆元），年增8.5%，平均回收期約72天。面對中小企業資金周轉壓力日增，大陸官方宣示將出手治理相關問題。

北京大學等機構調查顯示，超過六成受調查小微經營者存在應收帳款難以回收的問題，約六分之一經營者的應收帳款超過上季營收兩倍，對流動性形成較大負擔。

同時，上述調查顯示，小微經營者現有現金流平均可維持2.8個月，其中11.6%的小微經營者持有現金已無法維持正常運轉，另有21.5%可維持一個月以內，顯示部分小微企業面臨較大的資金周轉壓力。

數據顯示，近十年來，大陸企業應收帳款情況明顯惡化。2016年底，大陸規模以上工業企業應收帳款餘額為人民幣12.6兆元，當年平均回收期約37.9天至39.5天。

陸加強企業應收帳款治理
陸加強企業應收帳款治理

對此，大陸國務院辦公廳近日發布「關於加強中小企業回款難問題治理有關工作的通知」，國務院新聞辦今（14）日還將舉行記者會，由大陸工信部、人民銀行、證監會等相關單位說明當前加強中小企業回款難問題治理工作情況。

上述通知要求健全行業帳款支付規則，引導大型企業特別是龍頭企業承諾自貨物、工程、服務交付之日起60日內以現金方式向中小企業支付帳款；中央企業對中小企業全部採用現金支付，對大型企業保持合理的現金支付比例。

同時，加強企業支付行為監管，對故意拉長帳期的大型企業，多部門展開聯合約談並督促整改。

此外，政府採購專案全額採用現金支付，將及時支付情況納入政府採購專案監管範圍；支持大型企業透過貸款、發債融資置換應付帳款，及時向上下游中小企業支付現金。

通知亦規範管理非現金支付工具，壓減電子憑證最長付款期限至六個月，電子憑證服務平台不得新開立付款期限超過六個月的電子憑證，商業銀行、商業保理公司（應收帳款承購商）不得為付款期限超過六個月的電子憑證提供融資。

陸企 應收帳款 人民幣

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