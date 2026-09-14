從投行看大陸／資金流動為台商帶來的稅務風險

大陸「金稅四期」大大增強了稅務機關對企業逃漏稅的識別能力，特別是對資金流動衍生的相關信息，更成為個人涉稅問題的重要證據。

對於在大陸境內不同銀行帳戶間流動的資金，金融機構已被要求需依法開展客戶身分識別和交易監測，並按規定報送大額和可疑交易報告。值得台商關注的是，相關監測重點不只是交易金額，還包括交易頻率、資金流向、交易性質，及是否與客戶身分、經營情況等交易行為相符。

對跨境及境外資金，大陸除已建立外匯管理和跨境資金監測體系外，還於2015年簽署了CRS多邊協定，並已和中國香港、新加坡、越南等在內的多個國家或地區開展CRS金融帳戶信息交換，代表大陸稅務居民在上述國家或地區的金融帳戶資訊，將被自動交換至大陸稅務機關。

基於上述金融信息獲取能力提升，為個人所得稅政策的執行和徵管提供了充分資訊基礎，稅務機關的徵管能力也隨之加強，稅收環境因此發生了巨大變化。近期針對居民納稅人的境外所得、離岸信託安排、外籍個人從境內取得股息、紅利所得等稅收政策，都有新規定進一步明確，便可獲得證明。

若屬於大陸居民納稅人，則境外個人所得主要體現為屬「人」原則，至於離岸信託安排，則可能同時涉及「屬地及屬人」原則，而外籍個人取得大陸境內來源的股息、紅利所得，則主要體現屬「地」原則。正因為如此，對於台商而言，停留在大陸境內的資金、境內薪資所得境外支付、個人納稅居民身分以及跨境股權架構等，都須重新檢視及規劃。

實務中，有些台商停留在大陸境內的資金結構較為複雜，須從資金來源、性質、稅務、資料完整性及能否匯出等方面重新檢視。例如，賣房、薪資、股權轉讓、股息紅利等境內所得，在相關資料及完稅憑證齊全的情況下可以辦理匯出；而境外匯入、自行攜帶入境，以及歷史形成但資料不全的資金，則需審慎評估後續使用及匯出可行性。

若台商薪資由境內、境外分別支付，也需重新檢視。過去因薪資支付分散於兩岸，相關信息較難完整掌握，部分台商可能僅就在大陸境內支付部分申報納稅，其餘由境外支付的薪資則在境外發放地納稅。但隨著稅務局徵管能力提升，類似在大陸、台灣兩地發放的薪資，將會面臨在大陸工作地納稅的要求。

台商還應重新審視自己，是否屬稅法中在大陸有無「住所」的定義範圍，若屬於在大陸有住所，則全球所得原則上均屬大陸個人所得稅徵稅範圍，應重新規劃境外所得及相關資產安排。

台商未來勢必要面對多個稅收管轄區間的納稅義務，尤其在股息分配、股權轉讓等環節，應規劃出避免重複徵稅的投資架構，對台商來說，「交對稅」將比單純追求降低稅負更為重要。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)