聽新聞
0:00 / 0:00

深圳光博會驚艷…1.6T躍主角 產業鏈新一輪產品迭代來了

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
光通訊示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
光通訊示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

當外界對光通訊高速傳輸的認知還停留在800G大規模商用時，近日在深圳召開的27屆中國國際光電博覽會（光博會）上，1.6T已完全站上「C位」，成為從組件到光引擎、光晶片，再到解調器、光纖、材料、測試設備等產業鏈各個環節的必展亮點，光通信產業鏈正迎來新一輪產品迭代。

綜合科創板日報、每日經濟新聞報導，在此次光博會上，業者談及1.6T相關產品目前客戶需求度和量產情況時，大多表示「量產需求很大」、「還有點供不應求」，不過亦有企業稱「供不應求是因為產量不夠」。

整體而言，光通訊產品呈現三大特色：一是800G仍是交付主力，1.6T進入量產，3.2T／6.4T以NPO、CPO樣機驗證為主，12.8T XPO更多承擔前瞻展示；二是除可插拔光模組繼續大量出貨，NPO（近封裝）、CPO（共封裝）加速發展；在NPO技術加速落地同時，CPO技術持續進階。CPO產品正呈現從技術驗證走向規模化量產的趨勢；三是交付周期和良率正取代能否生產。

光迅科技展出1.6T OSFP 224 DR8高速光模組，是因應下世代 AI 智算中心與超大規模資料中心高速互連需求而推出的指標性產品，其針對AI集群垂直擴展場景展示全球首款6.4T矽光單模NPO光引擎，成功實現近封裝光學核心技術突破。

華工科技子公司華工正源把1.6T OSFP全系列（FRO／LRO／LPO）、6.4T NPO矽光引擎、12.8T XPO液冷模組作為重點並列展示；立訊技術則把1.6T／800G OSFP、3.2T NPO、12.8T XPO做成互聯demo等。

目前實際出貨結構上，全球光通訊模組巨頭中際旭創透露，1.6T產品已量產出貨，3.2T產能正準備中；新易盛表示，今年800G出貨量增長，已成出貨主力產品。1.6T第2季出貨量較第1季明顯增長，下半年進一步放量；華工科技稱，800G、1.6T系列實現全球化、規模化交付；光迅科技稱1.6T產品已具備批量交付能力，具體放量進度取決於市場拓展及客戶的需求情況。

深圳 光通訊 光纖 產業鏈

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

009828掛牌一周規模衝61.6億元！較募集期暴增91％ AI帶旺PCB題材

009828盤中大漲逾3%！PCB族群多檔攻漲停 規模3天暴增逾5成

上周三大法人買超ETF 前十大主動式有七檔、這檔高達43萬張

AI驅動半導體新黃金十年 安聯00412A看好亞洲供應鏈長線契機

相關新聞

力拚變現！陸AI算力需求 未來4年估增11倍

大陸人工智慧（ＡＩ）產業發展重心從大模型和算力競爭，轉向ＡＩ代理規模落地、應用變現，中國電信研究院發布報告預估，二○二六年大陸Token（詞元，指AI大型語言模型在處理文字時的最小基本單位）年消耗量將達十京（萬兆），到二○三○年更將超過三千五百京，年複合增長率近十二倍。

陸企帳款回收拉「緊」報 至7月底應收金額達136兆元 官方出手整治

大陸經濟疲軟已導致企業回款日益艱難。官方數據顯示，截至今年7月底，規模以上工業企業應收帳款達人民幣28.88兆元（約新台幣136兆元），年增8.5%，平均回收期約72天。面對中小企業資金周轉壓力日增，大陸官方宣示將出手治理相關問題。

德陽風電企業 高海拔標竿工程

東方電氣若羌一百萬千瓦風電項目近日全面開工建設。這是大陸單體容量最大的高海拔山地風電場，「德陽智造」風電裝備奔赴南疆荒漠，為新型能源體系建設注入強勁綠色動力。

北京商業航太 首度整星出口東南亞

「北京星」首次實現整星出口東南亞。長征六號丙遙一運載火箭日前在太原衛星發射中心發射升空，將中科衛星十四星、十五星，銀河航太靈知○九泰國立方星等七顆衛星順利送入預定軌道，飛行試驗任務取得圓滿成功。其中，由北京商業航太企業銀河航太（北京）科技集團股份有限公司牽頭研製的靈知○九泰國立方星，是中國商業航太企業首次面向東南亞國家完成整星研製、發射及在軌交付。

廬山海峽交流 深化文旅合作

兩岸旅遊業界座談會日前在江西廬山舉辦；來自江西、上海、福建及台灣的旅遊業界代表共六十餘人與會，圍繞兩岸文旅產品共建、客源互送等兩岸旅遊相關事項深入交流，共促兩岸旅遊交流合作走深走實。江西省旅遊協會會長鄧澤洲、台灣旅行商業同業公會總會理事長吳盈良共同主持座談會。

從投行看大陸／資金流動為台商帶來的稅務風險

台商在大陸境內的資金流動軌跡，將因「金稅四期」落地被詳細記錄下來，成為日後追稅的證據。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。