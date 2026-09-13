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大陸靈活就業人口達3億 學者：失業率看不出真正問題

中央社／ 台北13日電

中國近年城鎮調查失業率基本上都維持在5.2%左右，但學者分析指出，數據無法反映就業問題的嚴重和當前總需求的不足，因為龐大的就業人口轉向了工時長、單位時間收入低的靈活就業。

中歐國際工商學院的官方微信公眾號8日刊出該校經濟學教授朱天談就業問題的文章，認為中國今天真正的就業問題，是失業率數字看不出來的。

據中國國家統計局公布，1至7月全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，與上年持平。除2022年受COVID-19疫情影響升至5.6%外，2021年以來其他年份基本都在5.1%至5.2%。不包含在校生的16至24歲勞動力調查失業率，近3年總體在16%至17%。從這兩個指標看，中國的就業形勢這幾年似乎沒有多少變化。

朱天說，但這與很多人的實際感受並不一致。中國人民銀行的城鎮儲戶調查顯示，就業感受指數從2021年第1季的43.9下降到2024年第1季的35.1，2025年第4季更降至29.2。現在企業招聘越來越謹慎，大學畢業生找工作越來越難，很多原來有穩定工作的人開始開網約車、送外賣或者從事其他靈活就業。

根據首都經濟貿易大學的中國新就業形態研究中心最近發布的一份報告，中國的靈活就業人員從2021年的2億，增加到2025年的2.8億，2026年預計達3.2億。

朱天說，靈活就業成了一個巨大的就業「蓄水池」。當越來越多找不到穩定工作的人轉入靈活就業以後，就業市場的壓力就不一定表現為失業率上升，而可能表現為工作更不穩定、工作時間更長、單位時間收入更低。這可能是理解今天中國就業問題的關鍵。

文章指出，中國就業市場的壓力，可以從領取失業保險金的人數從2021年的259萬到2025年的557萬、4年來增加了一倍，但失業保險參保人數只增加8.5%看出。而中國領取失業保險金的人還只是失業人口中的一小部分。

朱天說：「在這樣一個有大量靈活就業持續分流的背景下，領取失業金人數仍然翻番（倍增），就更值得重視。」

他表示，如果僅根據調查失業率的變化來判斷就業形勢，就可能低估當前總需求不足的嚴重程度和宏觀政策所需要的力度。

朱天指出，就業壓力的上升並不是一個孤立的問題，而是2022年以來中國經濟總需求不足的集中表現。

2022年是中國這一輪經濟下行明顯的時間斷點。從數據上來看，2023到2025年反映物價變動的GDP平減指數連續3年負成長。房地產從2021年下半年開始大幅調整，2022年至今，房地產投資、銷售和新開工持續大幅下降。失業保險領取人數和靈活就業人數就是在2022年前後有明顯變化。

分析指出，房地產大幅下降影響一系列行業，其衝擊迅速波及整個經濟，造成了巨大的總需求缺口。

他認為，改善就業關鍵還是要大力度提振總需求。中央財政增加的支出應當有幾個主要方向：一是直接支持居民消費，二是阻止房地產繼續大幅下行，三是由中央政府增加對地方政府的轉移支付，減輕地方財政的利息負擔，避免地方政府為了化債而進一步壓縮必要的公共支出。

失業率 人口

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