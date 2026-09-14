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廬山海峽交流 深化文旅合作

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

兩岸旅遊業界座談會日前在江西廬山舉辦；來自江西、上海、福建及台灣的旅遊業界代表共六十餘人與會，圍繞兩岸文旅產品共建、客源互送等兩岸旅遊相關事項深入交流，共促兩岸旅遊交流合作走深走實。江西省旅遊協會會長鄧澤洲、台灣旅行商業同業公會總會理事長吳盈良共同主持座談會。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁等台灣旅遊業界代表結合台灣旅遊市場實際，表達對恢復大陸居民赴台旅遊的期盼；就旅遊產品開發、市場宣傳推廣、從業人員交流等提出意見建議。

台灣旅遊業者表示，旅遊是拉近兩岸同胞情感的重要橋梁，台灣旅遊業界衷心期盼兩岸旅遊往來能夠早日恢復正常，大陸居民赴台灣本島旅遊能夠早日實現。上海、福建旅遊業界代表分別結合滬閩兩地文旅資源及客源潛力，分享研學旅遊、跨區域客源聯動等方面的經驗做法，探討跨區域協同開展兩岸文旅合作路徑。

大家一致認為，旅遊是兩岸民間交流直接、鮮活的載體，兩岸文旅資源豐富，各具特色，有著深厚的合作基礎，期盼進一步打通行業對接管道，加強業務往來，挖掘合作潛力，開發適配兩岸民眾需求的特色旅遊線路，推動客源雙向流動，以旅遊交流增進兩岸同胞福祉，促進兩岸同胞心靈契合。

海峽 江西 福建

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