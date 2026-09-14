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北京商業航太 首度整星出口東南亞

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
銀河航太靈知○九泰國立方星，是中國商業航太企業首次面向東南亞國家完成整星研製、發射及在軌交付。本報北京傳真
銀河航太靈知○九泰國立方星，是中國商業航太企業首次面向東南亞國家完成整星研製、發射及在軌交付。本報北京傳真

北京星」首次實現整星出口東南亞。長征六號丙遙一運載火箭日前在太原衛星發射中心發射升空，將中科衛星十四星、十五星，銀河航太靈知○九泰國立方星等七顆衛星順利送入預定軌道，飛行試驗任務取得圓滿成功。其中，由北京商業航太企業銀河航太（北京）科技集團股份有限公司牽頭研製的靈知○九泰國立方星，是中國商業航太企業首次面向東南亞國家完成整星研製、發射及在軌交付。

靈知○九泰國立方星主要用於為泰方提供國土、農業、生態等地表遙感資料收集服務，以及在教育層面支撐泰國高校開展衛星設計研製、航太測控、遙感應用等方向的實踐教學。泰國地理資訊與空間技術發展局空間技術副執行主任披．楚斯裡表示，這顆衛星的意義不僅在於一項技術成就，更成為人才能力建設、技術研發與知識交流的重要載體。泰方技術團隊來華集中培訓、中方團隊赴泰實地教學，助力泰國航太領域從「使用衛星」升級到「理解衛星」，實現對泰方航太領域的全鏈條能力輸出。

「當前，全球商業航太產業格局正加速重構，低軌衛星服務全球化已成為太空經濟發展的核心趨勢，各國航太競爭也從單一技術比拚，轉向產業體系、國際化服務能力的綜合博弈。」中國政法大學國際法學院副教授孔得建表示。

北京是中國商業航太產業重鎮，擁有最全的商業航太產業鏈條，涵蓋運載火箭、衛星製造、地面站及終端設備、衛星應用服務全產業鏈。北京明確提出「支持開展民營企業低軌衛星出口業務試點」。銀河航太聯合創始人劉暢稱，這是該公司首次完成整星及地面系統出口，為後續更多「北京星」走出國門探索了一條新道路。

北京 航太 東南亞 衛星 火箭

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