德陽風電企業 高海拔標竿工程

「北京星」首次實現整星出口東南亞。長征六號丙遙一運載火箭日前在太原衛星發射中心發射升空，將中科衛星十四星、十五星，銀河航太靈知○九泰國立方星等七顆衛星順利送入預定軌道，飛行試驗任務取得圓滿成功。其中，由北京商業航太企業銀河航太（北京）科技集團股份有限公司牽頭研製的靈知○九泰國立方星，是中國商業航太企業首次面向東南亞國家完成整星研製、發射及在軌交付。

2026-09-14 03:26