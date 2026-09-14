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德陽風電企業 高海拔標竿工程
東方電氣若羌一百萬千瓦風電項目近日全面開工建設。這是大陸單體容量最大的高海拔山地風電場，「德陽智造」風電裝備奔赴南疆荒漠，為新型能源體系建設注入強勁綠色動力。
若羌一百萬千瓦風電專案位於新疆、青海、甘肅、西藏四省區交界的若羌縣，毗鄰羅布泊、阿爾金山兩大無人區，平均海拔超四千米。區域夏季酷熱、冬季苦寒，沙塵暴頻發，高原缺氧、強曝曬等多重惡劣條件，對設備性能與工程建設提出嚴苛考驗。
總部位於四川德陽的東方電氣所屬東方風電，為該項目研製、適配沙戈荒極端環境的風電機組。企業組織了工程、品質、技術等專家，克服高原惡劣環境，踏勘三百餘個初選機位，反覆優化選址，力求最大化利用高原風能資源，全力打造高海拔精品工程。
據瞭解，該項目建成後，預計年發電量超廿億度，每年可減少二氧化碳排放約一百八十萬噸，生態與社會效益十分可觀。
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