力拚變現！陸AI算力需求 未來4年估增11倍

大陸人工智慧（ＡＩ）產業發展重心從大模型和算力競爭，轉向ＡＩ代理規模落地、應用變現，中國電信研究院發布報告預估，二○二六年大陸Token（詞元，指AI大型語言模型在處理文字時的最小基本單位）年消耗量將達十京（萬兆），到二○三○年更將超過三千五百京，年複合增長率近十二倍。

央視報導，中國電信研究院十二日發布《智能體（ＡＩ代理）時代ＡＩ基礎設施發展研究報告（二○二六）》指，當前ＡＩ正進入以ＡＩ代理為主要形態的新發展階段，ＡＩ代理讓複雜的人工智慧技術隱形化、普惠化，可讓大眾和企業無需掌握專業技術，就能完成全流程的複雜任務。

中國電信研究院行業與企業戰略研究所所長饒少陽表示，ＡＩ代理的發展將帶動大陸算力需求持續高速增長，預計未來二至三年，大陸算力需求平均每年將增長近十倍。從需求結構看，推理算力需求將遠超訓練算力，預計二○二九年推理算力市場占比將達百分之八十。他並預估，二○二六年大陸Token年消耗量將達十京，二○三○年將超過三千五百京，年複合成長率接近十二倍。

中國移動集團首席專家錢嶺則說道，中國移動成立算力辦和Token辦兩個管理機構，協調算力建設及Token消費建設。他提到，中國移動去年測算Token日均產量約三點四兆，二○二六年產能將超過去年。

二○二六年大陸龍頭科技型企業ＡＩ資本支出近人民幣六千億元，占全社會總投資比重逾百分之十。國際市場研究機構預測，二○二六年全球活躍ＡＩ代理數量將達近八千萬個，二○三○年達二十二點一六億個。

另據券商中國，隨Token需求增加，大陸多地近期推出相關支持政策。其中，重慶市公布《重慶市培育發展詞元（Token）經濟行動計畫（二○二六—二○二八年）》，提出打造Token交易服務平台，探索以Token為載體進行數據確權、登記、定價、計量、存證及交付等服務，並提出到二○二八年打造二十個以上Token創新平台矩陣、四十個以上行業垂類模型和智能體集群。

北京市「十五五」時期數位經濟發展規畫則提出，聚合Token經濟發展要素，推動Token經濟發展，打造Token工廠，建立Token生產、度量、定價及結算體系，並發展按Token計價、按效果付費等商業模式。

成都市經信局、市新經濟委近日公布《成都市詞元（Token）券實施方案（試行）》，提出對符合條件的主體提供Token券支持，單個主體支持額度不超過實際購買金額百分之三十，中小企業不超百分之五十，最高人民幣二百萬元，全市每年發放Token券總額不超人民幣一億元。