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大陸各地算力需求旺 僅七省上架率超75%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國信息通信研究院日前發布「2026綜合算力全景分析」顯示，大陸全國僅7省上架率超過75%。圖為內蒙古呼和浩特市的和林風光儲電站。新華社
中國信息通信研究院日前發布「2026綜合算力全景分析」顯示，大陸全國僅7省上架率超過75%。圖為內蒙古呼和浩特市的和林風光儲電站。新華社

大陸算力需求旺盛，但質量不見得同步提升。中國信息通信研究院日前發布「2026綜合算力全景分析」顯示，大陸算力供給持續向頭部省份和國家樞紐集聚，區域間算力利用效率分化，大陸全國僅7省上架率超過75%。顯示算力產業發展仍面臨區域發展梯度差異明顯、算力與行業場景融合不足、跨區域算力調度落地制約較多等挑戰。

財聯社報導，中國信通院雲大所算力中心與能源部主任王月認為，超大規模智算集群規模持續擴張抬升了資源編排和故障治理難題，工程運行能力直接影響集群實際算力產出，競爭重點落在有效算力的釋放。

此外，在同等硬體規模下，不同運維水平形成的有效算力存在明顯差異。具體而言，影響有效算力的運行環節包括幾方面：一是並行策略與任務切分（決定計算、通信和內存佔用能否匹配任務），二是通信效率與擁塞治理（決定大規模並行任務的同步開銷和網絡等待時間），三是容錯管理與故障恢復（決定節點或鏈路異常發生後任務能否持續推進），四是負載均衡與資源編排（決定不同負載在共享集群中的資源利用率和穩定性）。

據經濟日報報導，中國算力平台推動全國31個省區市平台對接入網。截至9月中旬發布最新數據，中國算力平台算力超市運營層已匯聚註冊企業用戶超萬家，入駐算力服務商逾200家，上架算力產品2,000餘項，接入各類大模型超300個，為廣大開發者提供算力調用服務，累計沉澱數十億條算力監測大數據。

另據2026中國算力大會發布數據顯示，截至今年6月，大陸智算規模達2185EFLOPS（FP16），年增長177%。

算力 規模 大陸

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