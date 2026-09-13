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陸官方力推算力網 市場訂單爆發、客戶買單意願高

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
隨著大陸官方加快建設全國一體化算力網並持續推進關鍵軟硬體自主可控，市場訂單意願十分強烈。新華社
隨著大陸官方加快建設全國一體化算力網並持續推進關鍵軟硬體自主可控，市場訂單意願十分強烈。新華社

隨著大陸官方加快建設全國一體化算力網並持續推進關鍵軟硬體自主可控，大陸政企和國資客戶對國產AI基礎設施的需求正在明顯釋放，市場訂單意願十分強烈。有大陸業者透露，目前客戶對算力調優的付費意願非常高。

財聯社報導，焱融科技市場部負責人張曉雯表示，從客戶採購邏輯來看，過去很多項目首先關注設備品牌和單點參數，現在越來越關注自主可控、生態適配、規模化性能、供應鏈安全以及全生命週期運營成本。市場並非簡單的短期訂單爆發，而是進入了更為理性的規模化驗證和應用落地階段。

而大陸國產算力也有短板，清程極智聯合創始人師天麾稱，當前國產算力主要面臨兩大痛點：不好用且不高效。他說，輝達優勢在於生態豐富，開源軟體幾天就能跑起來；而國產硬體由於軟體生態不完善，很多客戶買了機器卻難以高效運行。在算力產能受限的背景下，許多服務器運行效率較低，有很大的效率提升空間。

全國一體化算力網是中國大陸在數位經濟與人工智慧時代推進的核心國家戰略，被納入國家「六張網」體系，上升為與水網、電網同等重要的戰略性基礎設施。在空間布局上呈現「8+10+3」（8大國家算力樞紐：京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝（東部數據發動機），以及內蒙古、貴州、甘肅、寧夏（西部綠電大後方）；10個國家數據中心集群；3個算電協同發展區域：探索算力與綠色電力深度融合的示範區。

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