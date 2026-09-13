大陸海警預告16日開漁 稱「提前就位」護航

大陸黃海、東海部分海域16日中午12時將結束伏季休漁、全面開漁，中國海警局昨（12）日透過官方微信公眾號發布漫畫，預告千帆出海場景，並稱海警將在通航壓力最大的航道口「提前就位」，提醒漁船保持安全間距、分批有序航行，並持續護航漁船出港及海上作業。

中國海警12日下午16時13分透過微信公眾號發布題為「漫說海警：開漁號角響，守護再出發」的漫畫。中國海警局表示，東海之濱的漁港碼頭，經歷海洋伏季休漁的漁船已整裝待發，9月16日12時，「北緯35度至北緯26度30分之間」的黃海和東海海域即將迎來開漁。中國海警並稱，將透過漫畫帶民眾提前感受「千帆出海」的景象，了解海警護航開漁的日常。

漫畫首先描繪休漁期結束、漁船準備出海的場景。海警人員在漫畫中表示，「休漁期結束，千帆齊發的大日子來啦」，漁民則回應「今天終於能出海咯」，並希望出海順利、平安歸來；海警船則表示「大家放心，有我們在，一定護大家平安」。

針對漁船出港，中國海警在漫畫中表示，「開漁第一關」是通航壓力最大的航道口，海警將「提前就位」，並提醒各漁船保持安全間距、分批有序航行，不要搶道。漫畫並以漁船對話呈現船隻保持距離、避免碰撞的情況，並寫道「千帆競發，汽笛長鳴。共盼魚蝦滿倉，平安歸港」。

隨後，漫畫描繪漁船白天、黃昏及夜間出海作業。中國海警提醒，夜間行船能見度低，從業人員要提高警覺，做好保障安全生產的各個環節。海警船並表示，「從出港到作業，你的每一步，我都在」。

漫畫也描繪海警人員透過通訊掌握漁船狀況，其中一名海警人員表示，某漁船已到達作業海域、狀態正常；漁民則向海警表示感謝。另一幅漫畫中，漁民告知海警已抵達作業海域，並稱「第一網就滿艙了」，海警則回應「注意安全，等你們滿載而歸」。

中國海警最後提醒廣大漁民「繃緊安全弦，守牢平安線」，預祝漁民平安出港、滿載而歸，並以「你們安心捕撈，我們全力守護，開漁大吉平安歸來」及「中國海警一直在你身邊」作結。

值得注意的是，從公開資訊對照，中國海警所述的北緯35度至北緯26度30分之間範圍，南界為北緯26度30分，位於釣魚台列嶼北側；釣魚台列嶼散布於北緯25度40分至26度之間，兩者最近距離僅約35海里。

就在幾日前，中國海警局10日也發布消息稱，中國海警登步艦編隊當日在「我釣魚島及其附屬島嶼領海內」進行「維權巡航」，並稱這是中國海警依法開展的維權巡航活動。

中國海警局12日發布漫畫，宣稱9月16日12時北緯35度至北緯26度30分之間的黃海、東海海域將全面開漁。圖／取自中國海警微信公眾號