iPhone 18 Pro大陸預售爆搶 多平台不到1分鐘售罄、溢價逾2成

蘋果新機12日晚間8時開啟預售，不只在台灣熱潮再現，大陸也出現同樣現象。界面新聞報導，大陸蘋果iPhone 18 Pro系列12日晚間8時開啟預售，不到1分鐘即在多個平台售罄，部分熱門機型在蘋果官網的預計送貨時間也延至9月30日；第三方平台顯示，部分機型成交價較官方售價高出逾2成。

澎湃新聞報導，蘋果官網和Apple Store APP在12日預售開始約6分鐘後才陸續恢復正常，開售前幾分鐘仍能搶到首日送達或到店取貨的訂單，隨後送貨時間陸續順延至10月1日或更晚。

瀟湘晨報提到，隨著首批貨源快速消化，部分急於第一時間拿到新機的消費者開始尋找其他購買管道。報導指出，iPhone 18 Pro系列兩種新色冰川藍和酒紅色較受歡迎，其中冰川藍更為搶手，首批貨源很快售罄。

大陸網購平台得物數據顯示，iPhone 18 Pro系列部分型號溢價明顯，iPhone 18 Pro Max 256GB勃艮第酒紅色成交均價人民幣1萬2,799元（下同），上漲1,800元，漲幅16.4%；同為256GB的銀色版本成交均價1萬3,999元，上漲3,000元，漲幅27.3%。

據蘋果中國官網數據，iPhone 18 Pro 256GB版本售價9,999元，較上代上漲1,000元；512GB版本售價1萬1,999元，上漲1,000元；1TB版本售價1萬5,499元，較上代上漲2,500元；首次新增的2TB版本售價2萬499元。iPhone 18 Pro Max 256GB版本售價1萬999元，較上代上漲1,000元；512GB版本售價1萬2,999元，上漲1,000元；1TB版本售價1萬6,499元，較上代上漲2,500元；2TB頂配版本售價2萬1,499元，較上代上漲3,500元，也是本次調價中漲幅最高的版本。

另據快科技，預售開始前，iPhone 18 Pro系列在京東平台的預約人數已突破400萬。每日經濟新聞則指出，淘寶閃購數據顯示，預售開啟後首個小時，iPhone 18 Pro銷售額較iPhone 17 Pro同期成長一倍，其中iPhone 18 Pro Max 256GB勃艮第酒紅色成為首發當日最暢銷機型。

公開資料顯示，兩款手機均搭載A20 Pro，採用六核CPU、七核GPU和雙16核神經網路引擎。據悉，GPU每個核心也整合神經網路加速器，用來處理圖像生成、照片編輯和裝置端大模型等AI負載。後續，蘋果首款折疊手機iPhone DUO將於10月16日開啟預售，10月23日正式發售。

蘋果iPhone 18 Pro系列9月12日晚20時正式預售。不少大陸網友表示，「卡點進去直接崩」。同日晚，「蘋果18搶不到」更是直接衝上微博熱搜榜第一名。圖／取自中原網