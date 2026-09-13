大陸AI轉向代理應用 機構估Token消耗量2030年將逾3500京

大陸人工智慧（AI）產業發展重心從大模型和算力競爭轉向AI代理規模落地、應用變現，中國電信研究院發布報告預估，2026年大陸Token年消耗量將達10京，到2030年更將超過3500京，年複合增長率接近12倍。

據央視新聞報導，中國電信研究院12日發布《智能體（AI代理）時代AI基礎設施發展研究報告（2026）》指，當前AI正進入以AI代理為主要形態的新發展階段，AI代理讓複雜的人工智慧技術隱形化、普惠化，可讓大眾和企業無需掌握專業技術，就能完成全流程的複雜任務。

中國電信研究院行業與企業戰略研究所所長饒少陽表示，從算力需求來看，AI代理的發展將帶動大陸算力需求持續高速增長，預計未來2至3年，大陸算力需求平均每年將增長近10倍。從需求結構來看，推理算力需求將遠超訓練算力，預計2029年推理算力市場占比將達80%。他估，2026年大陸Token年消耗量將達10京，2030年將超過3500京，年複合成長率接近12倍。

中國移動集團首席專家錢嶺則說道，中國移動成立算力辦和Token辦兩個管理機構，協調算力建設及Token消費建設。他說，中國移動去年測算Token日均產量約3.4兆，2026年產能將超過去年。

數據顯示，2026年大陸頭部科技型企業AI資本支出接近人民幣6,000億元，占全社會總投資比重超過10%。國際市場研究機構預測，2026年全球活躍AI代理數量將達近8000萬個，2030年達22.16億個。

另據券商中國，隨Token需求增加，大陸多地近期推出相關支持政策。其中，重慶市公布《重慶市培育發展詞元（Token）經濟行動計畫（2026—2028年）（公開徵求意見稿）》，提出打造Token交易服務平台，探索以Token為載體進行數據確權、登記、定價、計量、存證及交付等服務，並提出到2028年打造20個以上Token創新平台矩陣、40個以上行業垂類模型和智能體集群。

而北京市「十五五」時期數位經濟發展規劃則提出，聚合Token經濟發展要素，推動Token經濟發展，打造Token工廠，建立Token生產、度量、定價及結算體系，並發展按Token計價、按效果付費等商業模式。

此外，成都市經信局、市新經濟委近日公布《成都市詞元（Token）券實施方案（試行）（徵求意見稿）》，提出對符合條件的主體提供Token券支持，單個主體支持額度不超過實際購買金額30%，小微企業不超50%，最高人民幣200萬元，全市每年發放Token券總額不超人民幣1億元。安徽省數據資源管理局8月也發布相關措施，從數據供給、算力模型、場景應用、產業生態及要素保障等方面提出15項措施。