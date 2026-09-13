陸貿促會副會長帶團 趕在習抵達前陸企代表團先訪印

日本共同社十一日深夜報導，日本跨黨派團體「日中友好議員聯盟」會長森山裕（自民黨前幹事長）十一日向媒體透露，議聯的年輕成員將於十三日至十五日訪問中國北京。目前正在協調十四日與中國人民對外友好協會幹部會面。這將是自去年十一月日本首相高市早苗發表涉台國會答辯導致日中關係轉冷以來，議員聯盟首次派團訪華。

2026-09-13 00:00