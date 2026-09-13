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陸貿促會副會長帶團 趕在習抵達前陸企代表團先訪印

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
金磚峰會於印度新德里舉行。 中新社
金磚峰會於印度新德里舉行。 中新社

趕在習近平抵達印度前，大陸貿促會已先率大陸企業家代表團赴印度出席金磚國家工商論壇，並將與印度及其他金磚國家的企業界人士討論貿易投資、技術和供應鏈等議題。

據中國貿促會微信公眾號，十日至十二日，中國貿促會副會長李慶霜率中國企業家代表團赴印度出席金磚國家工商論壇，會見有關對口機構和企業負責人，推動雙邊交流合作。據香港01引述印度媒體報導，預計中國石油天然氣集團、中國工商銀行、中國遠洋海運集團、華為阿里巴巴等都有高層參與。

出訪期間，李慶霜將分別會見印度、俄羅斯、南非、印尼等工商理事會成員代表，就共同維護多邊貿易體制、促進金磚國家貿易暢通、推動產供鏈務實合作開展對話交流。

據金磚國家工商論壇官網，此次討論議程包括強化金磚國家貿易與供應鏈、提升金磚國家農業與糧食安全、釋放金磚國家內部服務貿易潛力、金磚國家的數位經濟與創新等。

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