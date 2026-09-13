聽新聞
0:00 / 0:00

阿里打通B2B兩大平台 進入全球供應鏈一盤棋新階段

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

阿里巴巴擬打通1688與阿里國際站兩大平台，實行一體化整體營運，並由張闊擔任負責人，本次調整，意味阿里B2B正式進入內外貿一體化、全球供應鏈一盤棋的新階段。

據悉，1688與阿里國際站均誕生於1999年，是阿里B2B起家的核心資產，兩大平台長期內外貿分治、獨立營運，形成兩套差異化體系，1688深耕大陸國內產業帶供應鏈，面向本土採購商；阿里國際站主打跨境貿易，服務海外買家，聚焦外貿數位化撮合交易。

綜合第一財經、科創板日報報導，最新季度財報中，阿里將電商分成四個業務板塊（中國電商、即時零售、國際電商、全球批發），1688和阿里國際站被統一納入全球批發板塊。此前，1688和國際站在阿里財報中分屬中國批發商業和國際批發商業。

艾媒諮詢集團CEO兼首席分析師張毅分析，阿里此次整合驅動力來自拼多多Temu等對手向上穿透供應鏈的競爭壓力，以及行業變化，包括外貿獲客成本抬升、產業帶工廠有出海訴求但缺團隊、AI採購、Agent普及使買家更傾向直連工廠等。

通過1688與國際站的打通，阿里意在活化現有供應商，鞏固B2B外貿基本盤，跨境競爭向供應鏈延伸的趨勢已經是不可逆。

值得注意的是，本次整合伴隨人事更替，交由張闊掌舵，張闊生於1980年，清華大學計算機專業，曾任職IBM研究院、微軟工程院，於2011年加入阿里。

他職業經歷橫跨內貿C端與跨境B端；2017年調任阿里國際站，期間「AI」是張闊最鮮明的業務標籤，這也與阿里當下全面加碼人工智慧的整體戰略高度契合。

阿里截至6月季度財報顯示，報告期內，阿里中國電商業務收入年降8%，客戶管理收入年降7%，國際電商收入年降1%。

除中國即時零售外，收入年增長7%的全球批發業務已成阿里電商板塊重要增長項。

平台 阿里巴巴 電商 供應鏈

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

企業生日快樂／麗嬰房體質調整 寫新成長曲線

企業生日快樂／麗嬰房數據轉型 創造產業綜效

企業生日快樂／麗嬰房 強化跨年齡層布局

AI驅動半導體新黃金十年 安聯00412A看好亞洲供應鏈長線契機

相關新聞

陸貿促會副會長帶團 趕在習抵達前陸企代表團先訪印

趕在習近平抵達印度前，大陸貿促會已先率大陸企業家代表團赴印度出席金磚國家工商論壇，並將與印度及其他金磚國家的企業界人士討論貿易投資、技術和供應鏈等議題。

陸製GPU第一股摩爾線程傳申請在港上市 要募資10億美元

有「大陸版輝達」、「陸產GPU第一股」之稱的摩爾線程，自去年底登陸A股科創板後，傳出已秘密遞表申請港股IPO，預計募資10億美元（約新台幣316億元）。顯示大陸AI企業積極籌備銀彈投入研發，搶攻AI晶片市場。

習近平會莫迪喊加強合作 出席金磚峰會鼓勵人工智慧開源開放

大陸國家主席習近平昨（12）日搭乘專機自北京飛往印度新德里出席金磚峰會後，昨晚與印度總理莫迪會晤。習近平在峰會上呼籲加強人工智慧（AI）合作，鼓勵開源開放，也宣布大陸將於明年接任金磚主席國。

大陸三大封測廠獲利都成長 長電科技上半年淨利增79%

長電科技、通富微電、盛合晶微等大陸三大封測廠，均已發布2026年上半年度財報，長電科技淨利增79%，通富微電增317%，盛合晶微增3.3%，三家企業整體受益於AI算力與記憶體市場景氣上行，業績獲得增長，但呈現出的結構性特徵存在差異。而先進封裝布局也各異。

陸企團訪印 聚焦經貿交流

大陸國家主席習近平搭乘專機抵達印度新德里，出席金磚國家領導人第十八次會晤。此前，中國貿促會已率企業家代表團赴印度出席金磚國家工商論壇。

阿里打通B2B兩大平台 進入全球供應鏈一盤棋新階段

阿里巴巴擬打通1688與阿里國際站兩大平台，實行一體化整體營運，並由張闊擔任負責人，本次調整，意味阿里B2B正式進入內外貿一體化、全球供應鏈一盤棋的新階段。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。