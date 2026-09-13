阿里打通B2B兩大平台 進入全球供應鏈一盤棋新階段

阿里巴巴擬打通1688與阿里國際站兩大平台，實行一體化整體營運，並由張闊擔任負責人，本次調整，意味阿里B2B正式進入內外貿一體化、全球供應鏈一盤棋的新階段。

據悉，1688與阿里國際站均誕生於1999年，是阿里B2B起家的核心資產，兩大平台長期內外貿分治、獨立營運，形成兩套差異化體系，1688深耕大陸國內產業帶供應鏈，面向本土採購商；阿里國際站主打跨境貿易，服務海外買家，聚焦外貿數位化撮合交易。

綜合第一財經、科創板日報報導，最新季度財報中，阿里將電商分成四個業務板塊（中國電商、即時零售、國際電商、全球批發），1688和阿里國際站被統一納入全球批發板塊。此前，1688和國際站在阿里財報中分屬中國批發商業和國際批發商業。

艾媒諮詢集團CEO兼首席分析師張毅分析，阿里此次整合驅動力來自拼多多Temu等對手向上穿透供應鏈的競爭壓力，以及行業變化，包括外貿獲客成本抬升、產業帶工廠有出海訴求但缺團隊、AI採購、Agent普及使買家更傾向直連工廠等。

通過1688與國際站的打通，阿里意在活化現有供應商，鞏固B2B外貿基本盤，跨境競爭向供應鏈延伸的趨勢已經是不可逆。

值得注意的是，本次整合伴隨人事更替，交由張闊掌舵，張闊生於1980年，清華大學計算機專業，曾任職IBM研究院、微軟工程院，於2011年加入阿里。

他職業經歷橫跨內貿C端與跨境B端；2017年調任阿里國際站，期間「AI」是張闊最鮮明的業務標籤，這也與阿里當下全面加碼人工智慧的整體戰略高度契合。

阿里截至6月季度財報顯示，報告期內，阿里中國電商業務收入年降8%，客戶管理收入年降7%，國際電商收入年降1%。

除中國即時零售外，收入年增長7%的全球批發業務已成阿里電商板塊重要增長項。