陸企團訪印 聚焦經貿交流

大陸國家主席習近平搭乘專機抵達印度新德里，出席金磚國家領導人第十八次會晤。此前，中國貿促會已率企業家代表團赴印度出席金磚國家工商論壇。

據香港01引述印度媒體報導，此次金磚峰會期間，中國大型商務代表團也訪問印度，包括中國石油天然氣集團、中國工商銀行、中國遠洋海運集團、華為、阿里巴巴等都有高層參與，代表團預計會與印度及其他金磚國家的企業界人士討論貿易、投資、技術和供應鏈等議題。

據中國貿促會微信公眾號，9月10日至12日，中國貿促會副會長李慶霜率中國企業家代表團赴印度出席金磚國家工商論壇，會見有關對口機構和企業負責人，推動多雙邊交流合作。

出訪期間，李慶霜分別會見印度工商聯合會主席戈恩卡，俄羅斯工商會副主席巴達爾科，金磚國家工商理事會南非理事會主席瑪布扎，印尼工商會主席、金磚國家工商理事會印尼主席巴克里等。

李慶霜與多方代表就共同維護多邊貿易體制、促進金磚國家貿易暢通、推動產供鏈務實合作開展對話交流。

據金磚國家工商論壇官網，此次論壇的討論議程包括強化金磚國家貿易與供應鏈、提升金磚國家農業與糧食安全、釋放金磚國家內部服務貿易潛力、金磚國家的數位經濟與創新等。

第18次金磚國家峰會12日在印度新德里登場，專家分析，中俄有推動去美元化的動機，但成員國立場不一；隨著金磚持續擴張，中國與印度也競逐「全球南方」話語權，印度試圖避免金磚政治走向由中國主導，俄羅斯則藉此突破西方孤立。