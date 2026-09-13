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習近平會莫迪喊加強合作 出席金磚峰會鼓勵人工智慧開源開放

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸國家主席習近平與印度總理莫迪在印度新德里舉行的金磚峰會後握手。路透
大陸國家主席習近平與印度總理莫迪在印度新德里舉行的金磚峰會後握手。路透

大陸國家主席習近平昨（12）日搭乘專機自北京飛往印度新德里出席金磚峰會後，昨晚與印度總理莫迪會晤。習近平在峰會上呼籲加強人工智慧（AI）合作，鼓勵開源開放，也宣布大陸將於明年接任金磚主席國。

這是習近平七年來首度到訪印度，也是2020年邊境衝突後首度前往印度，由中共政治局常委蔡奇、政治局委員王毅隨行。習近平昨天降落新德里一處空軍基地時，印度商務和工業部國務部長吉廷．普拉薩達到場迎接。在習近平到訪前，共軍與印軍在邊界東段已舉行高級別軍事指揮官會晤。

印度時報報導，當地時間昨日下午2時30分，金磚峰會先舉行閉門會議，主題為「包容性全球治理與加強多邊主義」。隨後各國領導人參觀「印度創新展」，下午5時合影並舉行聯合植樹儀式。晚間7時30分峰會晚宴前，習近平與莫迪的會晤在6時左右登場。

新德里電視台、印度教徒報等多家印媒釋出的直播與照片顯示，峰會場邊莫、習兩人握手寒暄許久，且有說有笑。莫迪也左手握住習近平、右手握住俄國總統普丁，三人在場邊互動。植樹時，習、普也分別站在莫迪左右，手持金色鏟子與金色花灑種植與澆灌。伊朗總統也參加峰會。

據新華社，習近平昨日在峰會指出，今年是金磚國家合作廿周年，「全球南方卓然壯大，世界多極化不可阻擋」。他並批單邊主義、強權政治「逆流湧動」，喊話要順應國際關係民主化大勢，維護聯合國權威、支持世貿組織，「抵制一切形式的保護主義措施」。引領網路、外太空、深海等新領域全球治理。他還呼籲加強人工智慧合作，鼓勵開源開放，大陸提出一項倡議，願各方深化供應鏈合作。

同時他也提到，「反對冷戰思維和陣營對抗，反對侵犯別國主權、干涉別國內政，建設性參與熱點問題解決，為尋求標本兼治之道作出金磚獨特貢獻」。針對中東的戰事，他表示，中東海灣局勢仍在複雜演變。「這場戰事給地區各國人民造成嚴重損失，也不符合國際社會共同利益」。「中方願同金磚成員一道，為實現中東海灣地區和平安寧發揮應有作用」。

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