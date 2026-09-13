習近平會莫迪喊加強合作 出席金磚峰會鼓勵人工智慧開源開放

大陸國家主席習近平昨（12）日搭乘專機自北京飛往印度新德里出席金磚峰會後，昨晚與印度總理莫迪會晤。習近平在峰會上呼籲加強人工智慧（AI）合作，鼓勵開源開放，也宣布大陸將於明年接任金磚主席國。

這是習近平七年來首度到訪印度，也是2020年邊境衝突後首度前往印度，由中共政治局常委蔡奇、政治局委員王毅隨行。習近平昨天降落新德里一處空軍基地時，印度商務和工業部國務部長吉廷．普拉薩達到場迎接。在習近平到訪前，共軍與印軍在邊界東段已舉行高級別軍事指揮官會晤。

印度時報報導，當地時間昨日下午2時30分，金磚峰會先舉行閉門會議，主題為「包容性全球治理與加強多邊主義」。隨後各國領導人參觀「印度創新展」，下午5時合影並舉行聯合植樹儀式。晚間7時30分峰會晚宴前，習近平與莫迪的會晤在6時左右登場。

新德里電視台、印度教徒報等多家印媒釋出的直播與照片顯示，峰會場邊莫、習兩人握手寒暄許久，且有說有笑。莫迪也左手握住習近平、右手握住俄國總統普丁，三人在場邊互動。植樹時，習、普也分別站在莫迪左右，手持金色鏟子與金色花灑種植與澆灌。伊朗總統也參加峰會。

據新華社，習近平昨日在峰會指出，今年是金磚國家合作廿周年，「全球南方卓然壯大，世界多極化不可阻擋」。他並批單邊主義、強權政治「逆流湧動」，喊話要順應國際關係民主化大勢，維護聯合國權威、支持世貿組織，「抵制一切形式的保護主義措施」。引領網路、外太空、深海等新領域全球治理。他還呼籲加強人工智慧合作，鼓勵開源開放，大陸提出一項倡議，願各方深化供應鏈合作。

同時他也提到，「反對冷戰思維和陣營對抗，反對侵犯別國主權、干涉別國內政，建設性參與熱點問題解決，為尋求標本兼治之道作出金磚獨特貢獻」。針對中東的戰事，他表示，中東海灣局勢仍在複雜演變。「這場戰事給地區各國人民造成嚴重損失，也不符合國際社會共同利益」。「中方願同金磚成員一道，為實現中東海灣地區和平安寧發揮應有作用」。