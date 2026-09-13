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陸製GPU第一股摩爾線程傳申請在港上市 要募資10億美元

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
有「大陸版輝達」、「陸產GPU第一股」之稱的摩爾線程，自去年底登陸A股科創板後，傳出已秘密遞表申請港股IPO，預計募資10億美元（約新台幣316億元）。圖／取自長安知識街微信公眾號
有「大陸版輝達」、「陸產GPU第一股」之稱的摩爾線程，自去年底登陸A股科創板後，傳出已秘密遞表申請港股IPO，預計募資10億美元（約新台幣316億元）。圖／取自長安知識街微信公眾號

有「大陸版輝達」、「陸產GPU第一股」之稱的摩爾線程，自去年底登陸A股科創板後，傳出已秘密遞表申請港股IPO，預計募資10億美元（約新台幣316億元）。顯示大陸AI企業積極籌備銀彈投入研發，搶攻AI晶片市場。

東方財富網報導，2026年上半年，摩爾線程營收人民幣17億元，年增147%，已超越2025年全年人民幣15億元的營收規模；虧損人民幣1,156萬元，較去年同期人民幣2億元的虧損大幅收窄95%。

公司表示，營收增長主要得益於AI產業的蓬勃發展及市場對全功能GPU的強勁需求，加上誇娥智算集群商業化加速，產品性能獲客戶高度認可，並實現穩定供貨。雲端產品收入人民幣16億元，占總收入約97%，是當前收入增長的核心來源。

但高速增長的營收數字背後，盈利品質存在明顯瑕疵。營業成本年增245%至人民幣7億元，增速高出營收增速近100個百分點，公司解釋稱成本抬升主要是半導體行業原材料價格上漲所致。

毛利率由上年同期的69.16%下降至56.95%，下降了12.2個百分點。研發投入人民幣7億元，占營收比例44%，金額年增38%。

也就是說，公司主業距離真正的盈利閉環仍有距離，當前的減虧成果有相當一部分來自外部補助和金融收益的填充。

摩爾線程近期股價跌跌不休，主因上市前被鎖住的限售股大舉出籠，摩爾線程8月28日公告稱，本次上市流通的限售股屬於首次公開發行網下配售限售股，股份數量約為2,577萬股，占公司股本總數的比例為5%，上市流通日期為2026年9月7日。

時代財經報導，摩爾線程曾以88天過會速度創下科創板紀錄，被冠以「大陸版輝達」稱號，上市後市值一度突破人民幣4,400億元。如今九個月過去，公司股價較歷史高點已跌超五成，市值大幅縮水。截至11日，最新市值為人民幣1,682億元。

摩爾線程股價承壓並非個例。沐曦股份曾於9月7日盤中股價跌超13%，較年內股價高點回撤超四成。壁仞科技今年1月上市後股價也出現較大波動，最新股價較高點下跌近40%。

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