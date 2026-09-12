川普：不反對中國汽車製造商在美國設廠生產汽車

美國總統川普周五表示，雖然美國國會議員及汽車企業普遍反對，他並不反對中國汽車製造商在美國設廠生產汽車。他並補充，他不希望中國汽車製造商在墨西哥生產汽車，再將車輛運往美國。

路透報導，川普接受福斯新聞節目《The Ingraham Angle》訪問時表示「如果中國想進來，在這裡開設工廠生產他們的汽車，我可以接受」，「日本就是這麼做，但最重要的是，他們雇用我們的人。」

由於川習會即將登場，美國密西根州民主黨籍聯邦參議員Elissa Slotkin此前表示，有傳言稱，川普正計畫允許中國汽車在美國銷售，作為他正在籌劃的一項更大規模協議的一部分，這將是一個戰略錯誤。

川普則稱史洛特金的說法是「完全虛假的謠言」，並表示他一直將中國汽車擋在美國市場之外。

美國汽車製造商已敦促川普，不要同意讓中國汽車製造商進入美國市場。川普預計兩周後將在華盛頓與中國國家主席習近平會面。

上周，通用汽車、福特、豐田、福斯、現代等幾乎代表所有美國主要汽車製造商的團體敦促國會迅速通過法案，永久禁止中國汽車進入美國市場。該組織呼籲美國國會在12月底前通過這項法案。

該組織執行長John Bozzella在致國會領袖的信中表示，目前，中國汽車製造商正在全球各地傾銷獲得補貼、搭載聯網軟體及硬體的汽車。

這並非川普首次表態歡迎中國車企赴美設廠。今年1月，他在底特律經濟俱樂部表示，如果中國汽車製造商希望在美國設廠並雇用美國人，那將是「很棒的事」，「我喜歡這樣。讓中國進來，讓日本進來。」到今年5月訪問北京之前，他又表態稱，若中國企業在美投資設廠，他可能同意中國汽車進入美國市場。

美國汽車製造商、零組件供應商、鋼鐵業者、工會及政治人物主張，中國汽車製造商擁有幾乎無上限的國家支持、龐大生產規模、電動車技術優勢以及極低價格，一旦進入美國，將擊垮美國本土及其他外國汽車製造商，並掏空美國製造業的核心基礎。