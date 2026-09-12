中國人工智慧熱潮 黨媒：地方跟風布局值得警惕

中國人工智慧熱潮持續，黨媒示警，地方跟風布局人工智慧項目，陷入「別人上、我也上」怪象，導致同質化競爭、資源錯置與重複建設，建議各地加強協作，破除政策無效率競爭。

中國人工智慧熱潮持續，中共中央直屬黨媒經濟日報今天發布「金觀平」評論文章表示，粗放式扶持（注重投入規模、缺少差異化安排）人工智慧現象值得警惕。

這篇評論點名，一些地區跟風布局人工智慧項目，陷入「別人上、我也上」怪象，導致同質化競爭、資源錯配與低水準重複建設；有的城市重投入、輕培育，人才政策短期化，導致後端應用場景配套滯後，政策紅利難以釋放。

這類現象的背後原因在於，部分地方急於搶抓人工智慧熱潮，將專案落地速度當作政績衡量標準，重短期成效、缺長遠謀劃。一些地方對於人工智慧產業的成長規律認識不夠，對於企業不同階段需求研判也不足，導致扶持政策難以做到差異化、精準化。

評論認為，各地不能套用同一套補貼標準，應該基於本地實際狀況建立政策框架。扶持人工智慧產業需要各地強化協作聯動，破除區域間政策「內捲」（無效率競爭），各地拋開地方本位思維，清理帶有地方保護色彩的政策條款，樹立全國「一盤棋」理念。

評論總結，產業行穩致遠需要厚培優質的發展土壤，扶持人工智慧產業「熱度可貴、精度更重」，不能僅看重單一個項目落地，要著眼於完整產業生態培育。告別粗放式比拚，走精準賦能、協同共進、生態深耕的路，才能將政策紅利轉為產業動能，推動人工智慧產業高品質發展。

中國地方政府跟風布局新能源汽車為同質化競爭、資源錯配與重複建設的具體實例，央視節目「焦點訪談」曾經深入探討哪吒汽車案例。

哪吒汽車一度透過地方政府補貼優惠在中國多地設廠，沒有造車基礎或區位優勢的地方為了政績，也爭取哪吒汽車前往。哪吒汽車最終熬不過市場考驗，3年淨虧人民幣183億元（約新台幣841億元），政府、企業、投資人淪為三輸。