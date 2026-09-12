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才要重返大陸市場 日品牌聯名商品先掀「辱華」風波

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
日本潮流品牌WEGO原擬於9月29日於上海開設概念旗艦店。圖／取自界面新聞
日本潮流品牌WEGO原擬於9月29日於上海開設概念旗艦店。圖／取自界面新聞

日本潮流品牌WEGO原擬於9月29日於上海開設概念旗艦店，不過，該品牌因宣布與在中國大陸遭抵制的《我的英雄學院》合作，加上聯名商品選在918事變當天發售，引發大陸網友不滿與抵制，也為品牌睽違十多年重返中國大陸市場增添變數。

界面新聞報導，「WEGO HARAJUKU」概念旗艦店是該品牌目前在中國市場的首家實體店。其實早在2010年，WEGO第一次海外開店就選擇上海，此後數年退出中國線下市場。如今的上海旗艦店被視為WEGO時隔十多年重新返回中國市場。

品牌此前稱將發售上海限定配色「痛包」，是指外側或內部帶有透明PVC展示層，專門用來擺放與裝飾動漫角色或偶像周邊（陸稱谷子）的展示型包款，在過去幾年成為WEGO拓展大陸消費者的重要商品。

近幾年大陸「谷子經濟」蓬勃發展，數據顯示2024年經濟規模達人民幣1689億，預計到2029年有望超過人民幣3000億元，驚人經濟規模也帶動痛包的銷售表現攀升。

不過，9月7日，WEGO在日本宣布與動畫《我的英雄學院》合作，聯名商品發售日期定在9月18日，成為事件導火線。

由於該部作品曾推出反派角色「志賀丸太」，被指是綜合二戰日軍731部隊發現的細菌名稱和人體實驗者代稱，而後以「辱華」為由在中國遭全面封殺。再加上時間點恰好是918事變95周年，聯名商品發售的消息發布後，WEGO在大陸經營電商直播平台開始出現網友質疑，也有消費者公開表示抵制。

現在大陸媒體和網友還在持續觀察，WEGO的日本社群平台和官網是否已經把聯名資訊刪除。

大陸觀察者網並稱，《我的英雄學院》六年都沒能翻身，足以說明民族感情一但被傷害，不是那麼簡單就可以修復的，並指商業可以跨越國界，但歷史傷痕不會因為時間就會被忘記。

辱華 品牌 大陸

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