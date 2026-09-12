莫迪：中國不應將印度製造商所需設備及原料武器化

印度總理莫迪週五指出，他一直反對金磚國家淪為反西方集團，並抵制中國、俄羅斯和伊朗推動的去美元化。他也表示，中國需要允許更多印度商品進入中國市場，不應將印度製造商所需設備及原料供應武器化。

莫迪在金磚國家商業論壇演說時說，在貿易壁壘日益增加的當下，印度正在建造經濟橋樑。他說，我們在金磚國家採取的方針也一樣：減少壁壘，增加企業機會。他表示， 他一直反對金磚國家淪為反西方集團，並抵制中國、俄羅斯和伊朗推動的去美元化。

印度時報報導稱，他呼籲加強金磚國家內部貿易，他表示，這既可以被視為針對美國總統川普強硬的關稅策略，也可以被視為印度先前向中國表明的立場的一次提醒即：中國需要允許更多印度商品進入市場，不應將印度製造商所需的設備和原材料供應武器化。

報導稱，莫迪呼籲金磚國家工商理事會（BRICS Business Council）確認需要消除的十大貿易壁壘，同時概述了自其政府執政以來印度經濟在過去 12 年中的增長軌跡，重點關注創新和韌性。

他表示， 讓我們將金磚國家的雄心壯志轉化為實際行動，將集體力量轉化為全球解決方案。讓金磚國家往前時也帶著全球向前。

莫迪表示，金磚國家集團目前佔全球人口的50%，GDP的40%，貿易額的25%，自2006年該集團成立以來，其整體經濟實力增長速度幾乎是全球增速的兩倍。他呼籲成員國減少貿易壁壘，增加企業發展機會。

報導稱，莫迪也強調了保持貿易暢通的重要性。他表示：「只有海上航道安全、補給線暢通、海員安全，全球貿易才能繼續向前發展。因此，印度堅定支持航行自由和海員安全。」報導稱，莫迪發表此番言論的背景是荷莫茲海峽交通中斷以及印度另一條重要航道曼德海峽所面臨的日益增長的威脅。