CIA指半導體中企成情報目標 陸商務部：將採必要措施

美國中央情報局副局長艾里斯日前表示，美國正擴大對中的情報蒐集，將人工智慧（AI）和半導體等先進技術領域的中國企業納入目標。中國商務部今天回應，要求立即停止對中企的間諜活動，並稱會依「反間諜法」採取必要措施。

中國商務部今天晚間以不署名的發言人回應此事。

中國商務部發言人說，注意到有關情況。中方對此表示嚴重關切並堅決反對。美方泛化國家安全概念，混淆競爭與安全的邊界，美情報機構下場干擾正常經濟競爭，相關作法嚴重損害各國企業經營預期，破壞全球公平競爭的市場環境。

中國商務部發言人表示，要求美方立即停止對中國包括中國企業的間諜活動，停止一切損害中國主權、安全和發展利益的行為。中方有豐富的手段，將依據「反間諜法」等法律法規，堅決採取必要措施，依法嚴懲違法犯罪行為，堅定維護中國企業正當合法權益。

紐約時報（The New York Times）和韓媒先驅經濟（Herald Business）報導，中情局（CIA）副局長艾里斯（Michael Ellis）日前在華府一場網路安全會議發表演說時表示，「有價值的先進科技資訊，現在已不僅僅存放於過去常見的政治、軍事和外交領域，而更接近民間企業領域，這也是為何我們必須擴大CIA在情報蒐集上的權限與範圍。」