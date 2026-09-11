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發財了？大陸海底探勘發現金礦 每噸含15.4克黃金、一公斤白銀

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸科考團隊在西太平洋弧後盆地發現的金銀礦藏。（圖／取自央視新聞）
大陸科考團隊在西太平洋弧後盆地發現的金銀礦藏。（圖／取自央視新聞）

大陸官方組織的海洋科考，近日在西太平洋一處盆地探勘發現高價值礦區，依據換算，每噸含有15.4克黃金之多、同時還有1271克白銀，但官方並未正式公布海域位置，僅披露明年將會進行新一輪高精度精細化勘探作業。

據央視新聞11日消息稱，這一突破為近日由北京清華大學、中國地質調查局青島海洋地質研究所、上海交通大學等單位開展的西太平洋海底熱液活動與資源聯合科考航次中取得。

科考隊搭乘「向陽紅10」號科考船，於今年8月10日從廣東深圳起航，在歷時18天的科考航程中，在「位於我國專屬經濟區的西太平洋弧後盆地」內實施了7次探測器下潛作業，依託「自主研製的設備」在西太平洋新鎖定一處大型高溫活動熱液區，初步證實具備大規模多金屬硫化物資源潛力。

消息提到，這次科考之前，團隊人員已經對這片海域開展了十多次前期探測，找到了數十處高溫熱液噴口，這些噴口位於水下約700到1500公尺的深度，噴口端元流體最高溫度超過315℃，熱液活動十分活躍。本航次在之前調查基礎上，通過精細調查和原位取樣又在盆地內精準鎖定了一處全新且規模巨大的海底熱液活動礦區，所伴生的熱液硫化物礦體由3個大型圓錐狀礦體結構構成。

經船上實驗室初步檢測分析，該礦體主要由黃銅礦、黃鐵礦、閃鋅礦等重要經濟礦物組成，對部分樣品的初步分析顯示，礦石中伴生金的最高含量達15.4ppm（相當於每噸礦藏裡面含有15.4克的金），伴生銀的最高含量達1271ppm（相當於每噸礦藏裡面含有1271克的銀），其平均含量水準顯著優於陸地礦床。

官方沒有公布具體探勘地點。央視新聞介紹，西太平洋弧後盆地是全球深海極端環境系統的典型代表區域。北京清華大學海洋工程研究院副院長宋士吉表示，複雜地形，都是海溝、海山，而且沒有規律。在取樣的過程當中，周邊都是懸崖林立，這個電纜和周邊環境不能有任何接觸，否則容易造成機器人都丟掉了，必須考慮作業安全。「我們研製了叫基於智慧識別的導航避障系統，這個就保證了我們的作業過程、作業周邊環境是安全的」。

本次科考突破了深海極端環境精細探測的核心技術瓶頸，也填補了大陸西太平洋弧後盆地熱液礦產資源精細化勘探領域的空白。按照計畫，科考團隊將於2027年開展新一輪高精度精細化勘探作業，採用更多智慧化先進探測設備，精準評估多金屬硫化物礦產的資源儲量與開發價值。

宋士吉說，後續我們繼續在已發現的熱液區，研究它的深層結構，做深部的調查、勘探。對它的海底礦區的邊界、特徵以及三維結構給出精細評價，為下一步開採做充足準備。

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