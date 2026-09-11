【重磅快評】中國麻辣燙敢下肚 瑞幸咖啡不准代理登台？

大陸連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」來台忙了近年仍破局，業者感慨政府政治考量讓簡單事情複雜化。只是經濟部不久前才通知順昱，認定並非陸資，若要代理瑞幸咖啡，依程序申請即可，但日前又發函改口應向投審司申請，形同否決代理，其中轉折竟只是社群媒體一張小藍杯的照片觸動國安敏感神經，業者損失有誰理？

順昱計畫引進瑞幸咖啡，前者屬彰化老牌食品原料商翁家，翁家深耕兩岸餐飲與食品原物料供應鏈，旗下順大食品是瑞幸的供應商，順昱董事長翁張麗卿是翁家媳婦，客戶包括康師傅、肯德基與必勝客等，本次引進瑞幸算是翁家從原料供應商走向品牌代理的商業實驗，但因過程生變，可能失敗收場。

翁家行事謹慎，去年9月成立代理商「順昱控股」，踩穩「雖符合法規可直接走代理」，但仍主動向經濟部探詢，希望得到官方許可再開店，若非政府初步認定「順昱既非陸資、也非外資」，引進瑞幸咖啡僅屬服務業品牌授權營業，業者也不會斥資在商圈租下精華店面裝潢、大舉召募員工，並將印有瑞幸商標的貨箱運抵現場。

但簡單的事情卻被民進黨政府複雜化了。這場「依法申請即可」到「緊急發函踩煞車」的政策轉折，就是因為日前Threads上出現的「小藍杯紙箱」照片，台北街頭送貨員舉搬運印有「luckin coffee」標誌的藍色貨箱，形同宣告「中國瑞幸真的要開張了」。

此舉引來 綠委林楚茵、邱議瑩等人「示警」，要求政府必須拉高到政治與國安層面來對待。他們的理由瑞幸與傳統餐飲不同，是100%強制使用App點餐的科技公司，如果放任代理繞道，台灣消費者的手機權限、精準定位、信用卡金流與消費足跡將直接與大陸大數據後台連結。

經濟部以乎也馬上醒過來，意識到這不是單純的買賣，而是「涉嫌」利用台資外殼進行技術與個資的協議控制，因此立馬發函踩煞車。

但一杯咖咖真有這麼大的國安疑慮嗎？瑞幸在其他國家早有「不強制綁 App」的經營模式，例如新加坡、香港、美國等地，消費者不必下載 App也可以點餐付款；瑞幸拓展海外市場，點餐系統因地制宜，如果政府要求順昱要把客戶資料留在台灣並非不能規範，綠委的擔心如果不是誤導，那就是別有用心了。

當然，如果瑞幸改走陸資投資審查路徑，主管機關可對業者開出嚴格技術要求，但這不代表走代理路線就不能規範，禁止數據跨境回傳至大陸。換句話說，瑞幸來台「會不會有資安風險」是可以管制的，順昱為了引進瑞幸咖啡，月燒千萬籌備的錢都願意花了，資料在地化有什麼不能配合？

如果買咖啡事涉國安，那幾乎就沒什麼事不會扯上國安了。事實上，台灣市場有很多大陸商品是透過本地代理商引進，不提大疆無人機、小米3C產品，楊國福麻辣燙由台資代理商「大米香香」引進，恆隆行代理大陸家電品牌MOVA，文具品牌、手機配件更是不勝枚舉，其中不乏智慧聯網家電，需透過App進行遠端操控，這些都可以代理，何獨一杯喝下肚的咖啡偏偏不行？

這杯咖啡若非綠委吵嚷，國台辦高調介入幫了倒忙，陸委會主委邱垂正順勢操作反中，直接堵死順昱的代理之路，只能怪順昱手氣差；但要問的是，在民進黨的邏輯下，如果順昱改走投審路線，難道就沒有資安風險？一旦瑞幸登台，賴政府會下令公務員禁喝？