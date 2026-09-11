中國工信部：目標2030年新能源車國內銷量占比7成

中國工信部發布「智能網聯新能源汽車產業發展十五五規劃」，目標2030年新能源乘用車國內新車銷量占比達7成，培育數家進入全球銷量前十大的整車企業和全球百強零組件企業。

中國工業和信息化部（工信部）等部門今天發布「智能網聯新能源汽車產業發展十五五規劃」，內容強調智能網聯新能源汽車是汽車產業轉型升級主要方向，也是新質生產力典型代表、建設現代化產業體系重要內容。

該份規劃提出總目標為，2030年智能網聯新能源汽車全產業鏈進入世界汽車強國行列，國內市場新能源乘用車、商用車在各自領域新車銷量占比分別達70%、40%，具備自動駕駛功能的汽車實現規模應用。

其他細項目標包括「關鍵技術水準有效提升」，乘用車平均燃料消耗量達到每百公里3.3公升、純電動乘用車平均電能消耗量達到每百公里11.5千瓦時左右；高速公路、城市快速路、部分城市道路等場景實現高度自動駕駛。

在產業結構方面，行業數智化發展達到較高水準，全員勞動生產率較2025年提升15%。培育形成數家進入全球銷量前十大的整車企業和全球百強零組件企業。

在國際化上，國際化發展新局面初步形成，企業國際化經營能力持續提高，中國汽車品牌具有較高美譽度，國際標準法規制定話語權進一步提升。

經濟社會效益增強，汽車產業國民經濟支柱地位進一步凸顯，在2030年前實現碳達峰，帶動供應鏈加速綠色低碳轉型。搭載自動駕駛系統車輛的安全性能大幅超越人類駕駛員。

「十五五規劃」為第15個5年計畫（2026至2030年）。乘用車指的是主要用於私人或家庭外出用途，非營利性質；商用車所指為，用於運送人員或貨物，以商業營運為目的，例如貨車、大巴、工程車等。

中國商務部今年3月對外公布數據資料顯示，2025年新能源乘用車國內新車銷量占比約53.9%；中國商用汽車網統計資料指出，2025年新能源商用車國內新車銷量占比約26.9%。