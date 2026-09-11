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上海首例AI仿聲案　仿冒公司須賠353萬元

中央社／ 香港11日電

中國上海市浦東新區人民法院近日處理了當地首例人工智慧（AI）聲音仿冒案，仿冒公司遭判處賠償人民幣75萬元（約合新台幣353萬元）。

綜合陸港媒體今天的報導，這起案件的原告上海米哈遊網路科技股份有限公司指其開發的「原神」遊戲角色聲音被第三方技術團隊利用AI複製，在二手平台以極低價格批量賣出。

法院近日裁定被告的行為構成不正當競爭，判賠償原告75萬元經濟損失及開支。

據報導，法院認為，遊戲角色的音色取決於角色預設屬性，使用者聽到聲音就能聯想到遊戲，已構成商業標識功能，最終判決被告侵權，須作賠償。

另據報導，本月7日，中國最高人民法院發布了「關於依法審理涉人工智慧糾紛案件的意見」，首次明確指出未經同意使用自然人聲音作為訓練語料，模仿其音色、語調和發音風格生成可識別的合成人聲的，構成對聲音權益的侵害。

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