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證監會：健全長錢長投生態
大陸證監會表示，加快推進實施新一輪資本市場改革開放，全力維護資本市場平穩運行，將持續健全「長錢長投」的市場機制和生態，也就是推動中長期資金穩步提升入市規模和比例。
華爾街見聞報導，大陸證監會副主席李超昨（10）日在國新辦舉行的「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會上提到，修訂後的證券公司監管條例將於近期公布。還將抓緊推動證券投資基金法、上市公司監管條例等重要法律法規的制定修改。
李超表示，下一步，證監會將持續健全「長錢長投」的市場機制和生態，推動中長期資金穩步提升入市規模和比例，大力發展權益類公募基金，強化各類中長期資金「穩定器」功能。
李超說，今年來，社保、年金、保險等中長期資金合計淨買入A股超過人民幣6,000億元，持有A股流通市值較2025年底增長12.5%。
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