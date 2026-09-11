陸發改委與美企座談 聚焦十五五投資…亞馬遜雲、輝達等高層出席

大陸國家發改委昨（10）日在北京與亞馬遜雲、輝達在內的60多家美國在陸跨國企業舉行高層圓桌會，並向其介紹「十五五」時期大陸利用外資政策情況，強調「共謀新發展」。此舉被視為在大陸國家主席習近平訪美前，為兩國關係營造氛圍。

央視財經報導，本次圓桌會的主題為「擁抱『十五五』共謀新發展」，包括亞馬遜雲、輝達、戴爾、Honeywell等60多家來自科技算力、工業能源和消費醫藥等領域美在華企業代表參會。

報導表示，發改委相關司局在會上介紹「十五五」（2026至2030年）規畫綱要有關政策考慮，「十五五」時期大陸利用外資政策情況，新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新政策有關實施成效，提振消費相關政策精神，相關負責人也介紹北京市經濟社會發展情況並推介北京市投資環境，跨國企業高層代表發言交流。

至於活動名稱註明「北京站」，目前尚不清楚發改委是否還將赴其他省份與更多企業座談。

隨著美中兩國尋求穩定雙邊關係，美國企業對大陸發展的信心也在增強。上海美國商會昨天最新發布的中國商業環境調查報告顯示，隨著盈利狀況改善，針對中美兩國關係緊張的擔憂有所減輕，在大陸的美企對大陸營商前景經歷了四年處於創紀錄低點後回升。

調查顯示，58%的受訪者對大陸未來五年前景持樂觀態度，較去年上升17個百分點。