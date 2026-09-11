迎金九銀十 陸救房市政策出籠

大陸傳統房地產銷售旺季「金九銀十」來臨，大陸多地推出房地產政策刺激房市，海南、成都、西安等地持續拓展住房公積金的使用範圍，河南、武漢、海口等地則以持續降低購房門檻及實施各類補貼等手段。

第一財經報導，自8月中旬大陸修訂《住房公積金管理條例》以來，愈來愈多地方開始提出拓展公積金用途。該制度設計是勞工與雇主每月向該資金池繳納金額，之後勞工可以低於銀行的利率申請住房貸款。

四川成都在8月底發布房地產新政策，降低新房申請公積金貸款的最低首付款比例，並首次推出貸款利息補貼；西安房地產新政也在提高公積金貸款額度的同時，延長提取公積金時限，且可共同用於支付購房款。海南、武漢等也提出相應做法。

中指研究院政策研究總監陳文靜分析，上述條例的修訂為各地公積金政策提供方向，各大城市藉由調整公積金政策和發放購房補貼等方式，能更有效降低購房成本，促進住房需求釋放。

除此之外，各地也提出其他政策組合。9月初，海口調整「以舊換新」、購房套數認定範圍、車位銷售等方面；武漢則是調整購房入學手續、地下空間土地出讓金優惠政策、支持收購存量商辦類房屋進行改造、市場監管等。

58安居客研究院院長張波認為，目前房地產政策不再把房地產當作短期增長引擎，各類補貼政策屬於溫和滴灌，目的是穩定市場。多重政策加持下，業內認為，「金九銀十」有望迎來底部持續修復，但分化還將持續。

大陸房地產市場持續低迷，大陸官方最新數據顯示，今年1-7月，大陸房地產開發投資人民幣4兆3,009億元，年減19.2%，跌幅較上月擴大，其中，住宅投資人民幣3兆3,172億元，年減19.1%。新建商品房銷售方面，1-7月新建商品房銷售面積45,021萬平方公尺，年減11.8%，同樣呈現跌幅擴大趨勢。