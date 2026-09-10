快訊

為考上名門私校…豪砸17萬送小六生去升學營隊 專家曝菁英家長真實心態

財神爺來了！威力彩2億頭獎一注獨得 幸運兒在這裡

美股早盤／油價與通膨居高…四大指數齊跌 蘋果逆勢漲1.5%

聽新聞
0:00 / 0:00

加入戰局？三星諷蘋果折疊機「吃剩飯」 陸媒嘲：根本五十步笑百步

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
蘋果折疊機iPhone Duo亮相後，三星嘲諷蘋果折疊機「吃剩飯」。（取自華爾街見聞）
蘋果折疊機iPhone Duo亮相後，三星嘲諷蘋果折疊機「吃剩飯」。（取自華爾街見聞）

蘋果折疊機iPhone Duo亮相後，三星嘲諷蘋果折疊機「吃剩飯」，但陸媒認為，雙方是五十步笑百步，在折疊機領域，雙方其實都已不是技術領跑者，大陸手機才是王者，蘋果iPhone Duo折痕深約150微米，展開厚5.2毫米、重254克，而華為Mate X6折痕深度可低至5微米，榮耀Magic V6厚度僅4毫米。

華爾街見聞報導，蘋果折疊機一發表，就被三星嘲諷了一把，三星美國官方帳號就連發數條推文說：「等你們熱完我們的剩飯，記得知會一聲；模擬人生續作是吧；如出一轍，毫無新意......」。三星字裡行間全是優越感—我玩了七年的東西，你才剛端上桌。

陸媒熱點微評指出，真要論折疊機技術，三星和蘋果倆加起來，都沒大陸廠商來得強，一個是啃老本的先行者，一個是遲到七年的插班生，本質就是倒數第二笑倒數第一，真正把折疊機卷到極致的中國玩家，根本沒在這個段位。

這款讓果粉等了八年的折疊機，因折痕問題上了熱搜，實測折痕深度大概0.15毫米，也就是150微米。 這是什麼概念？去年OPPO Find N5就把折痕做到101微米，vivo和三星最新款也在135微米左右。蘋果憋了八年，就交出個行業中游水平的成績。

更別說華為Mate X6的玄武水滴鉸鏈，直接把折痕壓到0.01毫米，40萬次折疊後深度不超5微米，跟蘋果根本不在一個檔次。

消費者買折疊手機，折痕問題可以說是困擾消費者下單的核心痛點。很多人一看折痕，就會聯想到手機使用壽命與頻繁折疊帶來的螢幕問題，可以說是折疊機的核心痛點，但很顯然，蘋果在這個核心痛點上，並沒有達到消費者的預期。

蘋果的折疊機的折痕如此之深，也是在業內人士預料之外，不過，有消費者認為可以接受，但不少消費者覺得不如等第二代產品。

再看厚度和重量，iPhone Duo展開5.2毫米、重254克，但是，大陸手機品牌榮耀Magic V6展開厚度才4毫米，三星Z Fold8也做到4.5毫米、201克，蘋果比三星重了53克，差不多揣了個雞蛋在兜裡。

很多人認為三星是折疊機鼻祖，技術肯定天下第一。這話放在五年前說沒問題，放在今天，就是沒挨過大陸手機的毒打，鉸鏈是折疊機的命根子，三星的精工鉸鏈玩了多年，一直是標竿。直到華為搞出玄武水滴鉸鏈，5弧臂結構，公差控制在0.01毫米以內，不僅折痕更淺，還實現了任意角度穩懸停。

榮耀的魯班鋼構鉸鏈、小米的龍骨鉸鏈，各有各的絕活，在耐用性、平整度上不比三星差，甚至更強。

三星Z Fold8到現在鬆手還立不穩，國產旗艦早就能做到90度懸停紋絲不動，不是三星做不到，是它沒想到大陸廠商能把場景卷得這麼細。

市占率更能說明問題。全球市場三星雖然還以38%的市占率排第一，但相比巔峰期的40%已經在下滑；華為22%緊隨其後，榮耀、小米、OPPO加起來又占33.6%，中國軍團合計直接超過三星。大陸國內市場就更誇張，華為一家獨佔60%，榮耀21%，三星連others都排不上。

說白了，三星的折疊機優勢，只剩海外市場的先發慣性，論技術迭代速度、論產品形態創新、論價格內卷能力，早就被大陸廠商甩在身後了。

更諷刺的是價格。iPhone Duo 256GB賣15999元（人民幣，下同），三星Z Fold8也得一萬三四，而同配置的國產旗艦，小米MIX Fold4起售價直接來到10999元，榮耀、OPPO的主力機型也在萬元左右，比蘋果便宜大幾千。

所以這場三星嘲諷蘋果的大戲，看著熱鬧，實則格局很小。就像兩個留級生在比誰分數高，一個考了60分，一個考了55分，60分的那個笑得直不起腰，可他們不知道，教室前排的學霸已經在學研究生課程了。

三星 蘋果 美國 華為 iPhone 大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蘋果摺疊機發布！專家痛批7大抄襲「僅1處原創」 三星發文酸：熱剩飯

Counterpoint Research看好蘋果折疊機價位競爭力 有望帶動市占

蘋果摺疊機「遲到無妨」 陸消費者：若使用體驗好就是良性競爭

特納斯掌蘋果首秀揭曉摺疊機 美分析師：定價具競爭力

相關新聞

川習會前夕…陸本周買100萬噸美國黃豆 發改委辦美企圓桌會

大陸國家發展改革委10日舉行與美國在陸企業的圓桌會，亞馬遜雲、輝達等企業代表參會。在大陸國家主席習近平訪美前夕，大陸官方主辦美企圓桌會，介紹大陸政策，凸顯北京加強中美經貿合作的意願。

加入戰局？三星諷蘋果折疊機「吃剩飯」 陸媒嘲：根本五十步笑百步

蘋果折疊機iPhone Duo亮相後，三星嘲諷蘋果折疊機「吃剩飯」，但陸媒認為，雙方是五十步笑百步，在折疊機領域，雙方其實都已不是技術領跑者，大陸手機才是王者，蘋果iPhone Duo折痕深約150微米，展開厚5.2毫米、重254克，而華為Mate X6折痕深度可低至5微米，榮耀Magic V6厚度僅4毫米。

不只會做事…還要能給情緒價值？陸企生產會「流淚」機器人引關注

以「共創AI新經濟」為主題的2026 Inclusion·外灘大會9日至12日在上海黃浦世博園區舉行，其中機器人落地應用成為會場上一大亮點，甚至有廠商展示可以提供情緒價值的仿真機器人。

蘋果摺疊機「遲到無妨」 陸消費者：若使用體驗好就是良性競爭

蘋果（Apple）10日凌晨發布新品，摺疊手機iPhone Duo備受關注，在大陸售價15,999元人民幣起（約新台幣75,000元）。近幾年來，華為、小米均已推出摺疊手機，部分大陸消費者認為，蘋果儘管晚入市場，但若使用體驗感好，就是消費者想看到的良性競爭。

提供短期流動資金 大陸央行9月將再操作隔夜逆回購

繼8月中進行隔夜逆回購操作後，中國人民銀行（中國央行）今天公告將再於9月中進行隔夜逆回購操作，也就是提供金融機構期限只有...

北京服貿會39家台企參展 台灣文旦柚吸睛

2026年中國國際服務貿易交易會（服貿會）9日至13日在北京首鋼園舉行，活動連續第6年設立台灣形象展，本屆參展台企共39家。中秋節將至，首次參展的台北農產運銷有限公司帶來的文旦柚，更受到大陸消費者關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。