加入戰局？三星諷蘋果折疊機「吃剩飯」 陸媒嘲：根本五十步笑百步

蘋果折疊機iPhone Duo亮相後，三星嘲諷蘋果折疊機「吃剩飯」，但陸媒認為，雙方是五十步笑百步，在折疊機領域，雙方其實都已不是技術領跑者，大陸手機才是王者，蘋果iPhone Duo折痕深約150微米，展開厚5.2毫米、重254克，而華為Mate X6折痕深度可低至5微米，榮耀Magic V6厚度僅4毫米。

華爾街見聞報導，蘋果折疊機一發表，就被三星嘲諷了一把，三星美國官方帳號就連發數條推文說：「等你們熱完我們的剩飯，記得知會一聲；模擬人生續作是吧；如出一轍，毫無新意......」。三星字裡行間全是優越感—我玩了七年的東西，你才剛端上桌。

陸媒熱點微評指出，真要論折疊機技術，三星和蘋果倆加起來，都沒大陸廠商來得強，一個是啃老本的先行者，一個是遲到七年的插班生，本質就是倒數第二笑倒數第一，真正把折疊機卷到極致的中國玩家，根本沒在這個段位。

這款讓果粉等了八年的折疊機，因折痕問題上了熱搜，實測折痕深度大概0.15毫米，也就是150微米。 這是什麼概念？去年OPPO Find N5就把折痕做到101微米，vivo和三星最新款也在135微米左右。蘋果憋了八年，就交出個行業中游水平的成績。

更別說華為Mate X6的玄武水滴鉸鏈，直接把折痕壓到0.01毫米，40萬次折疊後深度不超5微米，跟蘋果根本不在一個檔次。

消費者買折疊手機，折痕問題可以說是困擾消費者下單的核心痛點。很多人一看折痕，就會聯想到手機使用壽命與頻繁折疊帶來的螢幕問題，可以說是折疊機的核心痛點，但很顯然，蘋果在這個核心痛點上，並沒有達到消費者的預期。

蘋果的折疊機的折痕如此之深，也是在業內人士預料之外，不過，有消費者認為可以接受，但不少消費者覺得不如等第二代產品。

再看厚度和重量，iPhone Duo展開5.2毫米、重254克，但是，大陸手機品牌榮耀Magic V6展開厚度才4毫米，三星Z Fold8也做到4.5毫米、201克，蘋果比三星重了53克，差不多揣了個雞蛋在兜裡。

很多人認為三星是折疊機鼻祖，技術肯定天下第一。這話放在五年前說沒問題，放在今天，就是沒挨過大陸手機的毒打，鉸鏈是折疊機的命根子，三星的精工鉸鏈玩了多年，一直是標竿。直到華為搞出玄武水滴鉸鏈，5弧臂結構，公差控制在0.01毫米以內，不僅折痕更淺，還實現了任意角度穩懸停。

榮耀的魯班鋼構鉸鏈、小米的龍骨鉸鏈，各有各的絕活，在耐用性、平整度上不比三星差，甚至更強。

三星Z Fold8到現在鬆手還立不穩，國產旗艦早就能做到90度懸停紋絲不動，不是三星做不到，是它沒想到大陸廠商能把場景卷得這麼細。

市占率更能說明問題。全球市場三星雖然還以38%的市占率排第一，但相比巔峰期的40%已經在下滑；華為22%緊隨其後，榮耀、小米、OPPO加起來又占33.6%，中國軍團合計直接超過三星。大陸國內市場就更誇張，華為一家獨佔60%，榮耀21%，三星連others都排不上。

說白了，三星的折疊機優勢，只剩海外市場的先發慣性，論技術迭代速度、論產品形態創新、論價格內卷能力，早就被大陸廠商甩在身後了。

更諷刺的是價格。iPhone Duo 256GB賣15999元（人民幣，下同），三星Z Fold8也得一萬三四，而同配置的國產旗艦，小米MIX Fold4起售價直接來到10999元，榮耀、OPPO的主力機型也在萬元左右，比蘋果便宜大幾千。

所以這場三星嘲諷蘋果的大戲，看著熱鬧，實則格局很小。就像兩個留級生在比誰分數高，一個考了60分，一個考了55分，60分的那個笑得直不起腰，可他們不知道，教室前排的學霸已經在學研究生課程了。