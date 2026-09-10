APEC領導人峰會11月17日至18日深圳舉行

2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會將於11月17日至18日在深圳舉辦。

新華社報導，從中國貿促會獲悉，這屆工商峰會以「共促繁榮，共贏未來」為主題，由中國貿促會主辦，將邀請APEC經濟體政商界代表約1000人，針對亞太自貿區建設、互聯互通、人工智慧、可持續發展等議題開展交流討論，為促進亞太經濟增長建言獻策。

外界預期，中國大陸國家主席習近平與美國總統川普將於APEC峰會期間會面。俄羅斯克里姆林宮則稱普亭總統會赴深圳出席APEC，並稱有機會舉行俄中美三方會晤。

人民日報此前報導，第33次APEC領導人非正式會議定於2026年11月18日至19日在深圳舉辦，還將配套舉行工商領導人峰會、外交和貿易雙部長會等活動。