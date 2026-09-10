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大陸要求大企業60天內付錢 改善中小企業收帳難題

中央社／ 上海10日電

為解決中小企業收帳困難的經營困局，中國官方再推出整治政策，要求大型企業在60天內以現金支付中小企業帳款，故意拉長帳期的大型企業，將由多部門聯合約談並督促整改。

新華社今天報導，中國國務院辦公廳日前印發「關於加強中小企業回款難問題治理有關工作的通知」。

這項通知要求各行業主管部門將及時支付帳款要求納入行業管理規定並強化落實。引導大型企業、特別是龍頭企業帶頭發布並踐行自貨物、工程、服務交付之日起60天內以現金方式向中小企業支付帳款的承諾。

中國官方加強帳款監測機制，對故意拉長帳期的大型企業，將由多部門聯合約談並督促整改。並嚴格反不正當競爭執法，對大型企業濫用優勢地位故意拉長帳期的惡劣行為，查實後依法依規處罰。明確要求中央企業對中小企業全部採用現金支付，對大型企業保持合理的現金支付比例。

電子憑證服務平台不得新開立付款期限超過6個月的電子憑證，商業銀行、商業保理公司（非銀行的金融機構）不得為付款期限超過6個月的電子憑證提供融資。

政府採購專案全額採用現金支付，將及時支付情況納入政府採購專案監管範圍；加強政府投資專案資金監管，業主單位優先採用現金支付，並推動專案總承包單位及時向分包單位支付不低於同等比例的現金。支持大型企業透過貸款、發債融資置換應付帳款，及時向上下游中小企業支付現金。

中小企業 國務院

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