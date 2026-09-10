大陸商務部約見法國企業 稱接受歐盟補貼要評估影響

中國向來被指責不當補貼企業造成產能過剩，低價品出口後影響外國產業發展。不過，中國商務部近日約見幾家在中國的法國企業，稱其可能接受歐盟補貼從而影響中國市場。

新華社報導，中國商務部發言人黃玲今天在例行新聞發布會上回答相關提問時表示，有公開報導顯示，一些法國企業接受了歐盟和成員國的相關補貼，可能在一定程度上傳導至其在中國實體，為評估其影響，商務部向其了解相關情況，請其進行解釋說明。

中國龐大的貿易順差已使許多國家感受到壓力，尤其是非市場化的產業政策及產能過剩問題迭遭批評。如今，中方也將被指責「補貼」的壓力轉而施加在歐洲企業身上。

今年7月，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursulavon der Leyen）受訪時曾強調，歐盟與中國談判時的態度必須非常明確，「我們不希望在我們的市場再看到因補貼造成的不公平競爭情況」。據指，2005至2024年間，中國企業獲得的政府資助較經濟合作暨發展組織（OECD）成員國企業多出3至8倍。

本月初，20國集團（G20）財長及央行總裁會議後，有19個成員同意解決造成全球經濟失衡的「廉價出口」問題，但中國持反對意見，導致會議未能發表聯合公報。

中國商務部對此提出反駁。黃玲3日表示，中方認為，利用G20等多邊機制場合炒作所謂「經濟失衡」和「產能過剩」等論調，其實質是推行保護主義，為對中國施壓限制找藉口，中方對此堅決反對。