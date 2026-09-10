提供短期流動資金 大陸央行9月將再操作隔夜逆回購

以「共創AI新經濟」為主題的2026 Inclusion·外灘大會9日至12日在上海黃浦世博園區舉行，其中機器人落地應用成為會場上一大亮點，甚至有廠商展示可以提供情緒價值的仿真機器人。

2026-09-10 18:39