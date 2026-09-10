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提供短期流動資金 大陸央行9月將再操作隔夜逆回購
繼8月中進行隔夜逆回購操作後，中國人民銀行（中國央行）今天公告將再於9月中進行隔夜逆回購操作，也就是提供金融機構期限只有一天的超短期資金。
澎湃新聞報導，中國人民銀行今天發布公開市場業務公告指出，為更好匹配銀行體系短期流動性需求，將在9月14日至9月17日開展隔夜逆回購操作，採用固定利率、數量招標，每天操作量不超過人民幣6000億元。
配合金融機構短期流動性需求，中國央行在6月增加隔夜逆回購操作，8月首次在月中進行隔夜逆回購操作。
據報導，中國央行曾說明，近些年貨幣市場回購交易中的隔夜占比已逾90%，隔夜融資成為機構流動性管理的重要手段。特別是在月末、稅期等時點，部分機構的短期流動性需求可能只有2至3天，在這些時點選用隔夜操作可以提高流動性管理效率、降低金融機構成本。
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