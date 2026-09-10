北京服貿會39家台企參展 台灣文旦柚吸睛

2026年中國國際服務貿易交易會（服貿會）9日至13日在北京首鋼園舉行，活動連續第6年設立台灣形象展，本屆參展台企共39家。中秋節將至，首次參展的台北農產運銷有限公司帶來的文旦柚，更受到大陸消費者關注。

據中新社9日報導，今年台灣形象展維持「服務融合發展，共享民族未來」的主題，邀請39家台灣企業參展，涵蓋科技服務、金融服務、健康服務和商務服務四個領域。本屆展會還專門設置台灣形象展直播間，供台企在線銷售。

台灣館內，台北農產運銷有限公司的台灣農產品專區展台吸引眾多參觀者駐足。台北農產運銷有限公司董事長室主任陳志斌表示，這是他們首次參加服貿會，得益於今年大陸發佈的十項促進兩岸交流合作的政策措施，文旦柚等台灣特色農產品得以順利參展，並受到大陸消費者關注。

陳志斌指出，白露至中秋是文旦柚口感最佳的時期，「我們希望帶給大陸朋友最好的產品」。他並透露，這次參展已與幾家採購商達成初步合作意向，也希望未來帶更多台灣好物與大陸朋友分享。

今年中秋節前夕，大陸海關總署8月下旬新增註冊79家台灣文旦柚果園和包裝場，授予其將文旦柚銷往大陸的資格，全數業者位於花蓮，9月初，則再增加3家雲林的果園與包裝場。大陸國台辦當時指，大陸歡迎更多台灣優質產品銷往大陸，陸方將持續落實「十項措施」。

另據北京台資企業協會發布，10日下午舉行的第四屆兩岸服務貿易推進會上，台北農產運銷有限公司分別與北京新發地批發市場簽署「關於促進兩岸農產品貿易合作框架協議」、與北京供銷總社所屬北京市果品有限公司簽署「台灣農產品採購合作框架協議」，北京台協指出，這意味著兩岸服務貿易合作邁出實質性步伐。

除農產品外，今年台灣形象展區還有多家科技企業的成果展示，比如台達電展出固態變壓器（SST）的直流供電系統。富邦華一銀行的機器人「小白」與兩岸科技創新中心的機器狗「鐵蛋」，也與觀眾積極互動。

北京台協會長陳文錧表示，經過多年發展，台灣形象展已成為兩岸經貿交流的重要窗口。在大陸「十五五」規畫和大陸持續推出促進兩岸交流措施的推動下，相信兩岸服務貿易合作將迎來更加廣闊的前景。