不只會做事…還要能給情緒價值？陸企生產會「流淚」機器人引關注

以「共創AI新經濟」為主題的2026 Inclusion·外灘大會9日至12日在上海黃浦世博園區舉行，其中機器人落地應用成為會場上一大亮點，甚至有廠商展示可以提供情緒價值的仿真機器人。

外灘大會（INCLUSION·Conference on the Bund）是由支付寶、螞蟻集團主辦的全球頂級金融科技盛會，致力於探討金融科技與前沿技術發展。首屆大會於2020年9月在上海黃浦世博園區舉辦，本屆為第五屆。今年大會設置了1.5萬平方公尺主題科技展，吸引300餘家科技企業參展。

據記者實地探訪，會場打造一個機器人運作的物理世界，可以看到機器人在擰螺絲、物流撿貨、便利店、藥房等生活服務進行應用。相較於過往跳舞、踢球的畫面，展出試圖讓機器人在生活落地更可感。

另一熱門展區來自仿真機器人，這些以女性性別打造的機器人具備唱歌、接待功能。其中，演犀科技一款表情機器人吸引不少觀眾的目光，據悉，這款機器人擁有擬真可視眼球、變瞳技術和流淚功能，能與用戶進行強鏈接的情感互動，觀眾一靠近，他會伸出手，然後眼球開始留下眼淚的液體。

演犀科技工作人員對本報表示，該款機器人模型是通過三層技術架構，由情感大腦、表層小腦與面部執行機構組成：情感大腦結合雙目視覺模組和自研的顯示系統模型；雙目視覺模組讓機器人可感知與追蹤人面部表情；顯示系統讓機器人聽懂人說話的語氣和語義，兩者相結合來判斷當下的語境。下一步他們會在這個矽膠面皮和骨架中間增加一層電子仿生肌肉，讓表情能夠更流暢。

前述工作人員稱，該款機器人售價約在人民幣20萬左右，目前落地場景主要是政企展館，文旅IP的一些文化類別項目，比方說在遊客路過岳飛像前，機器人可以讀滿江紅，在高潮處可以「聲淚俱下」。不過，他也坦承現在機器人還不能進家戶，他們公司目前主要努力的就是情感能力跟面部表情。

在零售藥房場景中，一台搭載螞蟻靈波通用大腦的機器人正在窄通道中靈活穿梭。現場工作人員介紹，這台機器人無需改變門店原有佈局和藥品擺放，即可在僅80釐米寬的貨架間自主完成訂單接收、藥品識別、分揀與交付。目前，機器人已在上海國大藥房的真實門店中開始工作，承擔藥品分揀工作。

外灘大會上的仿真機器人為熱門展區之一，這些以女性性別打造的機器人具備唱歌、接待功能。記者黃雅慧／攝影

演犀科技在外灘大會上展出一款表情機器人，能擁有擬真可視眼球、變瞳技術和流淚功能。記者黃雅慧／攝影