從KYC到「KYA」！AI支付進入場景落地比拼時期

2026 Inclusion·外灘大會10日在上海開幕，今年以「共創AI新經濟」為主題，探索AI落地生活應用。其中「AI支付」成核心話題，在AI時代下，金融業在堅守安全信任底線上，已經從KYC（了解你的客戶）發展至「了解你的代理」（Know-Your-Agent，KYA）。

外灘大會（INCLUSION·Conference on the Bund）是由支付寶、螞蟻集團主辦的全球頂級金融科技盛會，致力於探討金融科技與前沿技術發展。首屆大會於2020年9月在上海黃浦世博園區舉辦，本屆為第五屆。今年大會設置1.5萬平方公尺主題科技展，吸引300餘家科技企業參展，集中呈現AI正在真實世界發生的變化：智能體連接商業，AI健康走進家庭，AI支付智能體從「會辦事」走向「能交易」。

螞蟻國際10日也宣布與Visa、萬事達展開合作，圍繞KYA框架建立共同標準。合作將以人工智慧代理身份驗證和行為監控為重點，並推動其在不同支付體系之間實現互認。

財聯社報導，萬事達首席數字官Pablo Fourez表示，不同KYA框架之間實現互通，是推動AI代理商業規模化發展的關鍵，商戶和支付處理機構需要一種一致的方式來識別可信AI代理。

然而，消費者對AI直接處理支付仍較為謹慎。螞蟻集團首席執行官（CEO）韓歆毅10日在外灘大會論壇上表示，目前在AI支付上，授權、身分、對智能體評估做得較少，在使用智能體交易上要取得用戶信任，仍需要時間。

在外灘大會展覽會場，AI支付成為關鍵主題，工作人員對本報表示，AI支付就是授權智能體（Agent）來推動交易，比如採用千問下單，背後邏輯就是授權任務，讓智能體推動交易完成。在這種狀態下，傳統金融KYC已不適用，他們現在推動的是KYA，支付寶方面則需要強而有力的安全基座，比如智能體的準入環節、上下文理解、意圖是否竄改。工作人員稱，其實去年底螞蟻集團已經在推AI支付，因為千問1月上線相關功能讓用戶感知較強，接下來他們會接入很多軟、硬體，比如AI龍蝦、汽車座艙、AI眼鏡與手機終端等等。

如果2025年是各家秀出AI支付概念的階段，2026年則進入場景落地比拼時期，近期大陸一些支付系統紛紛推動AI支付落地：比如連連的LoopX Pay智能體，在單一工作流內完成了從供應商尋源到支付的全流程；微信支付6月發布「AI專屬卡」，專門為AI智能體支付場景設計等。而取得用戶信任是突圍的關鍵。

2026 Inclusion·外灘大以「共創AI新經濟」為主題，探索AI落地生活應用。其中「AI支付」成核心話題。記者黃雅慧／攝影