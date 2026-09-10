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銅價創新高銅企大利多？陸銅企各環節利多、困境各異

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
滬銅主力合約9日收於每噸人民幣11.1萬元，續創新高。法新社
滬銅主力合約9日收於每噸人民幣11.1萬元，續創新高。法新社

滬銅主力合約9日收於每噸人民幣11.1萬元，較前一日上漲每噸人民幣820元，續創新高，但這並非全面利多，高漲的銅價正在產業鏈內部引發利潤撕裂：上游賺取超額利潤卻受制於產能天花板；中游冶煉廠面臨原料緊缺與加工費倒掛的雙重困境；下游加工端則在資金重壓下謹慎前行。

每日經濟新聞報導，針對陸企多方調查表明，這一輪極端行情的本質，既是海外關稅預期引發的全球現貨資源錯配，也是產業端供給硬約束與金融博弈碰撞的結果，上中下游企業正面臨著截然不同的生存考題。

手握礦山資源的上游企業無疑是直接受益者。洛陽鉬業表示，公司整體對銅價比較看好，主要是供應端干擾因素較多導致偏緊從而支撐了價格。但在擴產節奏上，該公司直言「很難加速」，目前公司正在進行的KFM二期項目預計在2027年投產，這在行業裡面已經算很快的。

西部礦業同樣受制於資源開發的客觀規律。該公司人士表示，公司長線對銅價堅定看好，目前玉龍銅礦三期項目基本是按照既定計劃推進，預計今年年底投產。

依賴精礦加工的中游冶煉廠陷入原料緊缺的境地。銅陵有色坦言，銅價上漲對冶煉企業來說肯定不利，冶煉加工費目前處於倒掛狀態；江西銅業表示按目前的冶煉加工費，純冶煉角度已經很難做到盈利，大陸冶煉廠很大一部分現在都是靠硫酸在盈利。

對於賺取固定加工費的下游企業而言，極端行情並未直接壓縮其毛利空間，頭部加工廠正通過業務升級與金融工具將成本與風險向下游傳導。大陸銅基材料加工業者楚江新材稱，銅價創新高對成本端影響不大，因為公司主要賺取的是加工費。公司將產品往高端轉型，應用於新興領域，這些新興領域的加工費相比之前要高很多，從而拓寬了自身的利潤護城河。

儘管加工端成功實現了風險轉移，但真正的成本壓力最終大概率會全數落在末端的終端製造業身上。目前終端製造業仍在努力消化高昂的原料成本。

銅價 陸企 人民幣 產業鏈

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