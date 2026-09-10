快訊

習近平急下指示！青島外籍貨輪大火已釀20死、5傷 死者國籍未知

民進黨全黨打蔣…重來一次會讓兒子赴美當交換生？蔣萬安這樣說

沈文程自招「我是被離婚」 淨身出戶身家都給前妻

聽新聞
0:00 / 0:00

國際功率半導體大廠再漲價 陸企稱後續定價保持積極態勢

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
陸多家中國功率半導體廠商此前集體宣布漲價，下半年仍有漲價可能。圖為半導體示意圖。路透
陸多家中國功率半導體廠商此前集體宣布漲價，下半年仍有漲價可能。圖為半導體示意圖。路透

日本功率大廠瑞薩電子再度宣布對功率半導體價格體系進行調整，新價格將於2027年1月1日起正式生效。而陸廠此前已有一輪漲價，部分廠商稱第3季漲價帶來利多，後續定價保持積極態勢。機構分析認為，2026年下半年功率半導體仍有進一步漲價的可能。

功率半導體作為電能變換與電路控制的核心器件，是電力電子領域的基礎晶片。伴隨AI數據中心大規模建設，服務器電源、機櫃供電等場景拉動功率晶片需求快速增長，成為本輪行業景氣度抬升的核心驅動力。

科創板日報報導，大陸廠商華潤微、士蘭微在今年第1季率先喊漲，捷捷微電、新潔能、宏微科技等隨後跟進。第二輪漲價中，華潤微7月1日起將全品類漲幅提至15%以上，士蘭微亦在同日調至15%以上，揚傑科技對全系列產品上調10%至15%，斯達半導對IGBT和碳化硅MOSFET模塊漲價15%以上。

對於漲價原因，宏微科技近期在接受機構調研時表示，主要受上游原材料上漲及公司產能緊張影響；華潤微預計，第3季漲價帶來的利好效應將進一步顯現，下半年市場供需預計仍將偏緊，公司在手訂單飽滿，對後續產品定價保持積極態勢。

美銀預計，2026年下半年功率半導體器件仍有可能進一步漲價，原因在於，包括MOSFET在內的低壓/中壓功率半導體新增產能有限，而全球供應商似乎正將產能重新分配至價值量更高的AI/AIDC應用，從而進一步壓縮傳統工業客戶的供應。在大陸功率半導體廠商中，該行預計，對MOSFET、小信號器件等低壓/中壓功率半導體收入敞口更高的公司，將更充分受益於供給短缺。

大陸機構國信證券表示，大陸功率半導體公司2Q26業績走向改善階段，庫存週轉天數進一步下降。需求端數據中心及儲能保持加速增長，汽車智能化與功率段持續提升帶來功率器件用量增長。其中，數據中心端，用電量指數型增加，功率器件需求加速提升，SiC/GaN迎來增量空間。

半導體 陸企 漲價 大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

九豪、同欣電報價看漲

陸物價雙回升 通縮壓力減！8月CPI年增0.8%、PPI勁揚3.8%

鎧俠喊記憶體價格漲夠了 業界預期相關紅利漸降溫…牽動台廠

毛利至上！傳Intel預計10月再次調漲處理器價格 低毛利小核處理器可能面臨停產

相關新聞

川習會前夕…陸本周買100萬噸美國黃豆 發改委辦美企圓桌會

大陸國家發展改革委10日舉行與美國在陸企業的圓桌會，亞馬遜雲、輝達等企業代表參會。在大陸國家主席習近平訪美前夕，大陸官方主辦美企圓桌會，介紹大陸政策，凸顯北京加強中美經貿合作的意願。

不只會做事…還要能給情緒價值？陸企生產會「流淚」機器人引關注

以「共創AI新經濟」為主題的2026 Inclusion·外灘大會9日至12日在上海黃浦世博園區舉行，其中機器人落地應用成為會場上一大亮點，甚至有廠商展示可以提供情緒價值的仿真機器人。

蘋果摺疊機「遲到無妨」 陸消費者：若使用體驗好就是良性競爭

蘋果（Apple）10日凌晨發布新品，摺疊手機iPhone Duo備受關注，在大陸售價15,999元人民幣起（約新台幣75,000元）。近幾年來，華為、小米均已推出摺疊手機，部分大陸消費者認為，蘋果儘管晚入市場，但若使用體驗感好，就是消費者想看到的良性競爭。

從KYC到「KYA」！AI支付進入場景落地比拼時期

2026 Inclusion·外灘大會10日在上海開幕，今年以「共創AI新經濟」為主題，探索AI落地生活應用。其中「AI支付」成核心話題，在AI時代下，金融業在堅守安全信任底線上，已經從KYC（了解你的客戶）發展至「了解你的代理」（Know-Your-Agent，KYA）。

銅價創新高銅企大利多？陸銅企各環節利多、困境各異

滬銅主力合約9日收於每噸人民幣11.1萬元，較前一日上漲每噸人民幣820元，續創新高，但這並非全面利多，高漲的銅價正在產業鏈內部引發利潤撕裂：上游賺取超額利潤卻受制於產能天花板；中游冶煉廠面臨原料緊缺與加工費倒掛的雙重困境；下游加工端則在資金重壓下謹慎前行。

國際功率半導體大廠再漲價 陸企稱後續定價保持積極態勢

日本功率大廠瑞薩電子再度宣布對功率半導體價格體系進行調整，新價格將於2027年1月1日起正式生效。而陸廠此前已有一輪漲價，部分廠商稱第3季漲價帶來利多，後續定價保持積極態勢。機構分析認為，2026年下半年功率半導體仍有進一步漲價的可能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。