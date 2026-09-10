國際功率半導體大廠再漲價 陸企稱後續定價保持積極態勢

日本功率大廠瑞薩電子再度宣布對功率半導體價格體系進行調整，新價格將於2027年1月1日起正式生效。而陸廠此前已有一輪漲價，部分廠商稱第3季漲價帶來利多，後續定價保持積極態勢。機構分析認為，2026年下半年功率半導體仍有進一步漲價的可能。

功率半導體作為電能變換與電路控制的核心器件，是電力電子領域的基礎晶片。伴隨AI數據中心大規模建設，服務器電源、機櫃供電等場景拉動功率晶片需求快速增長，成為本輪行業景氣度抬升的核心驅動力。

科創板日報報導，大陸廠商華潤微、士蘭微在今年第1季率先喊漲，捷捷微電、新潔能、宏微科技等隨後跟進。第二輪漲價中，華潤微7月1日起將全品類漲幅提至15%以上，士蘭微亦在同日調至15%以上，揚傑科技對全系列產品上調10%至15%，斯達半導對IGBT和碳化硅MOSFET模塊漲價15%以上。

對於漲價原因，宏微科技近期在接受機構調研時表示，主要受上游原材料上漲及公司產能緊張影響；華潤微預計，第3季漲價帶來的利好效應將進一步顯現，下半年市場供需預計仍將偏緊，公司在手訂單飽滿，對後續產品定價保持積極態勢。

美銀預計，2026年下半年功率半導體器件仍有可能進一步漲價，原因在於，包括MOSFET在內的低壓/中壓功率半導體新增產能有限，而全球供應商似乎正將產能重新分配至價值量更高的AI/AIDC應用，從而進一步壓縮傳統工業客戶的供應。在大陸功率半導體廠商中，該行預計，對MOSFET、小信號器件等低壓/中壓功率半導體收入敞口更高的公司，將更充分受益於供給短缺。

大陸機構國信證券表示，大陸功率半導體公司2Q26業績走向改善階段，庫存週轉天數進一步下降。需求端數據中心及儲能保持加速增長，汽車智能化與功率段持續提升帶來功率器件用量增長。其中，數據中心端，用電量指數型增加，功率器件需求加速提升，SiC/GaN迎來增量空間。