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陸商務部：中美正就300億美元對等降稅進行諮詢

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
華府日前表示，大陸國家主席習近平預計9月24日訪問華府。圖為2025年10月30日，美國總統川普（左）、大陸國家主席習近平在南韓釡山會晤。新華社
華府日前表示，大陸國家主席習近平預計9月24日訪問華府。圖為2025年10月30日，美國總統川普（左）、大陸國家主席習近平在南韓釡山會晤。新華社

據新華社，大陸商務部發言人黃玲10日表示，中美雙方經貿團隊認真落實兩國元首北京會晤達成的共識，正在就300億美元對等降稅框架安排進行磋商，爭取早日落地實施。

至於美國總統川普4日表示，大陸國家主席習近平將於9月24日到訪華盛頓，美方將設國宴款待。但陸方至今尚未公布具體行程。大陸外交部10日僅表示，「雙方就年內元首互動安排保持著溝通」。

在10日的大陸外交部記者會上，有外媒記者提問，幾周前大陸外交部長王毅會見了美國駐陸大使龐德偉。王毅表示雙方應妥善管控分歧，為兩國高層交往排除干擾、克服障礙。「請問發言人，有沒有例子可以說明，中方認為某一障礙屬於美國有能力處理的領域？或者，從最近的溝通來看，雙方在應對這些障礙方面是否正取得一些進展？」

郭嘉昆僅回應，「關於王毅外長會見美國駐華大使龐德偉的有關情況，中方已經發布了有關消息。元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，雙方就年內元首互動安排保持著溝通。」

降稅 中美 大陸商務部

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