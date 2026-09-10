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川習會前夕…陸本周買100萬噸美國黃豆 發改委辦美企圓桌會

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
輝達上海新辦公室大樓。圖／取自微博
輝達上海新辦公室大樓。圖／取自微博

大陸國家發展改革委10日舉行與美國陸企業的圓桌會，亞馬遜雲、輝達等企業代表參會。在大陸國家主席習近平訪美前夕，大陸官方主辦美企圓桌會，介紹大陸政策，凸顯北京加強中美經貿合作的意願。

另據路透報導，大陸本周購買了14至15船美國黃豆，總量約100萬噸。在大陸國家主席習近平本月底訪問美國前，全球最大黃豆進口國中國正加快採購步伐。這批採購使今年中國從美國購買的大豆總量，接近白宮所稱中方到2028年每年承諾2500萬噸目標的一半。

據央視財經，大陸「國家發展改革委與美在華跨國企業高層圓桌會」10日上午在北京舉辦。亞馬遜雲、輝達（陸稱英偉達）、戴爾、霍尼韋爾（中國）有限公司等60餘家來自科技算力、工業能源和消費醫藥等領域美在陸企業代表參會。

大陸國家發展改革委相關司局在會上介紹「十五五」（2026-2030年）規劃綱要有關政策考慮，「十五五」時期中國利用外資政策情況，新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新政策有關實施成效，提振消費相關政策精神，相關負責人也介紹北京市經濟社會發展情況並推介北京市投資環境，跨國企業高層代表發言交流。

川習會 黃豆 發改委 習近平 美國 輝達 陸企

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