蘋果摺疊機「遲到無妨」 陸消費者：若使用體驗好就是良性競爭

蘋果（Apple）10日凌晨發布新品，摺疊手機iPhone Duo備受關注，在大陸售價15,999元人民幣起（約新台幣75,000元）。近幾年來，華為、小米均已推出摺疊手機，部分大陸消費者認為，蘋果儘管晚入市場，但若使用體驗感好，就是消費者想看到的良性競爭。

據陸媒界面新聞，蘋果終於進入摺疊手機市場，過去幾年，華為、小米等大陸本土手機廠商已經率先布局摺疊機，因此蘋果面對的是個成熟競爭市場。儘管入局最晚，但蘋果摺疊手機依然被市場看好。在摺疊產品和產業鏈逐漸成熟的背景下，蘋果的產品力、產業鏈整合能力以及龐大的用戶基礎，都是進入市場的優勢。

報導指出，儘管摺疊手機銷量增長，但整體滲透率仍較低，仍屬相對小眾產品。對蘋果來說，首款摺疊iPhone最核心的考驗是產品性能和體驗。消費者關注的焦點已經從單純的摺疊形態，轉向摺痕、厚度、重量、續航壽命等實際體驗。

在蘋果發布摺疊手機前夕，華為和小米也推出新款摺疊機產品。其中，華為三摺疊Mate XT 2非凡大師，首發搭載麒麟9050 Pro晶片，新機售價19,999元起。小米新款摺疊手機18 Fold起售價為10,999元，最高配版本為14,999元。

有大陸網友在網上留言，「遲到不可怕，誰晚來誰把體驗拉滿，這才是消費者想看到的良性競爭」、「摺疊屏最怕的摺痕和耐用性，蘋果能解決嗎？解決就埋單。」

報導最後指出，摺疊手機的高價格，會讓部分消費者持更加審慎的態度，消費者會不會買單摺疊機，仍需市場驗證。

另據財聯社，在蘋果新品發布後首個交易日，港股手機概念股情緒偏向謹慎。截至發稿，丘鈦科技下跌3.65%，藍思科技下跌2.56%，高偉電子下跌2.12%。

報導稱，目前智慧型手機產業鏈面臨顯著的「量縮價揚」周期矛盾。Counterpoint最新報告顯示，2026年以來全球智慧型手機平均零售價年增15%，部分機型終端價格漲幅接近100%。根據IDC數據顯示，2026年全球智慧型手機出貨量較去年同期下滑16.7%，大陸智慧型手機銷量已連續5季萎縮。因此在「量價背離」的嚴峻產業環境下，蘋果摺疊螢幕新機帶來的局部結構性增量，短期內或難以對沖智慧型手機整體大盤的下行壓力。