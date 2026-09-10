中國民眾好難 iPhone Duo陸版沒AI、海外版沒門號

不少中國網友今天凌晨熬夜看完蘋果（Apple）秋季發表會興奮在網上分享心得之後卻很困惑—等待已久的摺疊機iPhone Duo只有內置eSIM，但中國版不提供AI功能，買海外版又不能用中國門號。

中國大陸網友紛紛在微博發文描述iPhone 18 Pro系列和iPhone Duo在人工智慧（AI）功能升級。網友指出，全新的Siri AI是這次升級的重頭戲，不再只是簡單的語音助手，而是升級為系統級智慧助理，具備上下文理解能力。

不過網友多不忘在搶新體驗後加一句，「硬件（硬體）已給滿，國行（中國版）暫不支持」、「硬件給滿了，AI核心體驗直接砍半」。「國行版」是指行貨，也就是在中國大陸取得授權的公司貨。

蘋果中國官網也在新品介紹中指出，新機種性能飆升，能輕鬆駕馭繁重的AI任務。然而在網站的最末有一行微小字體附註：「Apple智能推出時間依監管部門審批情況而定。」

另一方面，中國版iPhone Duo同樣只有內置eSIM，沒有實體SIM卡槽，需前往中國三大電信公司實體營業廳進行身分證件核驗，才能啟動eSIM。

於是有中國大陸網友感嘆，iPhone Duo只支持eSIM，「買國行沒AI，買外版用不了國內卡」。